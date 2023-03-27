好傷！女學神坐教練車撞毀林寶堅尼　慘變廢鐵車主傻眼：才剛買…

這堂學車費特別「揦脷」！深圳近日發生一宗駕駛學校教練車與林寶堅尼相撞的交通意外，林寶堅尼左側車頭凹陷，嚴重損毀，教練車保險杠掉落地面，幸無人受傷。事件惹來內地網民熱議，笑言「教練已經在朋友圈眾籌了」、「幾千塊錢的教練費，撞壞幾百萬元的車」、「這學員估計不敢再開車了吧」。



深圳近日發生一宗駕駛學校教練車與林寶堅尼相撞的交通意外。（網上圖片）

綜合內媒報道，事發於3月22日中午，深圳一輛駕駛學校教練車駛至僑香三道和安托山六路交叉口附近時，與一輛林寶堅尼相撞，林寶堅尼左側車頭及引擎蓋凹陷，左邊車頭燈破碎；教練車保險杠掉落地面，兩個車頭燈損毀。

駕駛學校職員指出，當時有教練正帶着一名學員練車，教練車轉彎時與林寶堅尼相撞。對於網上流傳事發時是年輕女學員駕車，職員澄清，「事發時學員並未開車」，又說雙方應該都有責任，事件中無人受傷，交警正翻查出事現場附近錄像了解事發情況，以定責任誰屬及賠償金額。職員表示，駕校是第一次遇到這種情況，駕校有為教練車買商業保險，有專人正處理賠償事宜。

駕駛林寶堅尼的潘姓男子心痛直呼，指愛車是新車，剛買沒多久，不知後續維修如何是好。而事後林寶堅尼被吊車拖走。

事件引起熱議，網民笑言，「學員都有心理陰影了，再不想學車了」、「要是學員在開車，估計要被全國駕校拉黑了」、「教練哭暈在廁所了」、「這就是我不敢去學車的原因，我怕自己會成為馬路殺手」。

有網民留意到林寶堅尼損毀更嚴重，「看起來林寶堅尼質量還不如教練車啊」、「林寶堅尼不耐撞啊，教練車一撞就癟」。有網民指出，目前仍未定責，根本未知哪方責任較大，「還沒定責呢，再說教練車能開多快，裝成這樣不一定是教練車的責任」。有網民猜測，「這駕校是不是得罪人了，學員報復還是教練報復。教練開，正常不會這樣；學員開，教練有副剎，正常也不會這樣」。

（綜合）