生豬肉上碟！上水餐廳驚見粉紅色豬鞍　侍應：慢煮肉不嬲會生生哋

與家人一同用膳，相處過程當然比食物質素更重要，不過也不能忽視食物安全。有網民日前發文分享「中伏」經歷，指母親節（14日）晚上，到上水1間西餐廳晚飯，但進食時發現她點的豬鞍疑似仍未煮熟，呈透明粉紅色。樓主遂向侍應投訴，惟負責人竟指「慢煮肉不嬲會生生哋」，令她無奈又不滿。



有網民日前發文分享「中伏」經歷，指母親節（14日）晚上，到上水1間西餐廳晚飯，但進食時發現她點的豬鞍疑似仍未煮熟，呈透明粉紅色。（fb「真‧上水粉嶺人大聯盟」圖片）

該網民日前於facebook群組分享用餐經歷，指母親節晚上與媽媽到上水一西餐廳用膳慶祝，點了慢煮豬鞍及牛肉漢堡，可是上菜後兩人切開便發現不妥，「慢煮豬鞍明顯冇煮熟，個burger大半個透明粉紅色、「間嘢仲要暗暗地睇唔清楚，好彩切嗰下都feel到唔對路，阿媽咁啱望到冇食到，咁生食完一定…」。

樓主即時向侍應反映情況，她指侍應「9秒9收走咗，漏咗嚿喺我隻碟度先有得影相留底」。後來侍應到水吧與疑為負責人的職員溝通，再回覆樓主，指「慢煮肉不嬲會生生哋，餐廳burger標準整法就一半生肉一半熟肉咁出餐」。

餐廳職員其後重新加熱已切開的豬鞍，再次送餐予樓主，「佢拎走都以為佢出過個新啦，點知係拎返食緊嗰塊豬扒翻煎返畀你。到個burger再反映都唔熟，水吧staff（職員）仲好X，大嗌『又使唔使再整熟啲畀你呀？』，我哋話不了」。

樓主即時向侍應反映情況，對方回覆指「慢煮肉不嬲會生生地，餐廳burger標準整法就一半生肉一半熟肉咁出餐」。（fb「真‧上水粉嶺人大聯盟」圖片）

不快的用餐經歷令樓主非常失望，直言幸好未有感到不適，「佢間嘢區內都唔算平，冇expect（預計）過畀呢啲質素嘅食物畀客人食，佢哋埋單嗰陣仲要強調多次會粉紅色生生哋」，又揶揄「原來食透明生肉係呢間餐廳嘅標準」。她續指，當晚僅獲侍應解釋及交代事件，負責人從無出現，「由頭到尾個廚師或老細都冇出過嚟解釋，生意唔係咁做吧唉」。

網民看過樓主上載的相片，也認為兩份主菜的確並未煮熟，又質疑餐廳職員明知出錯仍未有理會，「慢煮肉唔係指生肉，當個客係水魚咁舞嘅」、「豬肉喎，生到咁真係博食完入廠咩」、「佢自己都知出事，但係又要搵藉口，講真道個歉換咗佢有幾難，而家呢個答案係不負責任，仲嬲過佢死撐」。