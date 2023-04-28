去茶餐廳要求豬扒麵「爽啲」　侍應竟咁樣落單　食客誤食半生肉

人人也有獨特的飲食喜好，有時餐廳或願意配合，不過最重要是準確落單。有網民近日發文，稱到茶餐廳用餐時要求即食麵「爽啲」，沒料侍應落單時卻在系統點選「生啲」的選項，令廚師誤會他要求豬扒不要過熟。最終他獲得骨頭附近位置仍呈粉紅色的生煎豬扒，感到好笑又無奈。



網民稱到茶餐廳用餐時要求即食麵「爽啲」，沒料侍應落單時卻在系統點選「生啲」的選項，令廚師誤會他要求豬扒不要過熟。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

「原來落單千祈唔可以話個麵爽啲！」該名食客於facebook分享搞笑中伏經歷，指周二（25日）到葵涌石籬一家茶餐廳食早餐，點了豬扒麵配流心蛋以及火腿絲通粉配野菌炒蛋和多士。

落單時樓主要求即食麵「爽啲」，侍應聞言便在點餐系統中備註，惟未知系統沒有「爽麵」選項，或是雙方溝通有誤，最終上菜單上顯示的竟是兩次「生啲」的要求。「生啲」兩字或令廚師誤會樓主要求豬扒不能過熟，最終他上載相片，顯示豬扒近骨位置仍然未熟透，部份肉質呈鮮粉紅色，只能吐出放棄進食，大嘆：「張單上面寫『生啲生啲』，嚟到塊豬扒都變成『生啲』。原來食茶記咁多學問。」

落單時樓主要求即食麵「爽啲」，侍應聞言便在點餐系統中備註，但最終上菜單上顯示的竟是兩次「生啲」的要求。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

帖文引來網民討論，不少人也認為責任在於廚師，「豬扒生真係唔可以喎」、「正常都估係個麵要爽啲先打生啲，邊有可能係要豬扒生啲㗎？如果廚房太忙嘅話就可能會發生呢啲情況嘅」、「早上9點幾，早餐黃金時間，應該系係師傅覺得張單麻煩，是但做完就出單！現在行內確有這些師傅存在」。

亦有網民認為樓主只是到茶餐廳用膳，不應要求多多，「茶餐廳食嘢最好正常，邊個得閒同你睇張單咁多要求」、「出街食飯唔好咁多要求，唔好改menu係常識啦」、「我從來食嘢不會加要求，因為知道會好大鑊的」。

樓主回覆時強調，自己沒有投訴，亦沒有要求更換食物，「首先我無西面or即場投訴，我亦只係同姐姐講『個面要爽啲同凍檸水少甜』，個姐姐見到都話同我換」、「正正常常食完畀錢走人。都食到最後先發現，點好意思換，換咗又食唔落」。