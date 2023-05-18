鬧鐘減價兼列明「鬧鈴功能失效」　網民嘲變時鐘出售：真的不鬧了

失去功能的商品，還會有人買嗎？台灣有顧客分享在商店遇見的趣事，他發現有鬧鐘因為「鬧鈴功能失效」，被貼上特價標籤，由原價349元（新台幣，下同，約89港元）減至210元（約54港元），不過鬧鈴失效意味只是普通時鐘，故笑稱「不要鬧」。網民對商家售賣不會響鬧的鬧鐘都感到詫異，直言是「買個寂寞」、「買了它每天都遲到，超級鬧」；亦有人不滿商家減價後的價錢，認為完全不值。



台灣有顧客看見有鬧鐘因為「鬧鈴功能失效」，被上特價的標籤。（FB「路上觀察學院」圖片）

該顧客在Facebook群組「路上觀察學院」發帖，寫道「不要鬧」。從圖片可見，有鬧鐘被貼上「出清品特價」的標籤，由原價349元減至210元，共減價139元（約35港元），最令人匪夷所思的是，既然是個鬧鐘理應會響，不料減價原因居然是「鬧鈴功能失效」，意味只是個剩下鬧鐘外形的時鐘而已。

不會響鬧的鬧鐘變成時鐘，商店還照樣拿出來售賣，有網民就諷刺「不是不要鬧，是真的不鬧了」、「賴床神器」、「買了它每天都遲到，超級鬧」、「買個寂寞」、「鬧鐘取靜」；有留言更質疑減價後的價錢仍不合理，「價錢還是很鬧」、「啞巴還值210」、「一不哭，二不鬧，三百以上不需要」、「現在都用手機設鬧鐘」、「就跟我是個人，但沒什麼用處一樣」。

有網民就諷刺商店照樣售賣不會響鬧的鬧鐘，「買個寂寞」、「賴床神器」、「買了它每天都遲到」。（《黑暗榮耀》劇照）

有人覺得至少它還能當作時鐘和擺設之用，並非毫無貢獻，「應該寫鬧鐘造型時鐘」、「有時間跟裝飾功能」、「以後可能會是古董」，又笑言「可以當聖誕節交換禮物用」、「這個買給老人家很好用，字大，不用鬧鈴功能」。

（FB「路上觀察學院」）