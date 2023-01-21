街市攤檔發售特價蔬菜 標榜無添加農藥 網民爆笑：還是不敢買
撰文：聯合新聞網
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台灣超商超市多，購物相當便利，不過還是有不少人喜歡到傳統市場買菜。
有網民在Facebook「路上觀察學院」上載一張照片，他在市場看到一攤賣椰菜（高麗菜）的攤位，老闆豎立的看板標語讓他看了忍不住笑說「太過誠實」，不少網民也坦言不太敢買。
誠實地做生意的菜販，有人會用真金白銀去支持他嗎？（按圖了解）
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從事主貼出的照片看到，一處攤位上擺放了幾十棵的高麗菜，旁邊還豎立了一塊看板，上面寫着「高麗菜1斤17元」（台幣，約港幣4.5元），但下方一行字卻寫着「保證有蟲，無農藥殘留，非常醜」，讓事主看了笑說「老闆非常之誠實」。
照片引起不少討論：
．「負面行銷的概念」
．「這麼佛心，買菜送蛋白質」
．「買過，蟲掉滿地，怕死」
．「我媽以前種過不灑農藥，葉子都快被吃光，沒一顆完整的」
．「有蟲的我才敢買」
．「這麼誠實的老闆非常稀少」
．「可能我太常去菜市場，我覺得這個菜不會醜啊，醜的又不新鮮是那種已經採收很久被扒好幾層皮的高麗菜ㄟ」
．「有蟲你絕對看不到葉子，只看到梗」
也有人坦承不敢買有蟲的菜：
．「老闆雖然你很誠實，我還是有可能不買，因為我怕買回去處理時不知如何切下手，很怕切開後不知道如何面對『牠們』，可能『熱情』的招呼，然後自己會崩潰大唱『造孽啊』」
．「我昨天經過也看到了，還是不會去買」
．「我應該還是會選有農藥的」
還有過來人解釋：
．「以前有蟲是沒灑農藥，而現在有蟲有兩種可能，1真的沒灑農藥、2農藥殺不死的」
．「只能說明後期沒有噴農藥，真正沒有噴農藥的比這醜太多了」
．「前期用藥處理不了蟲，菜才會一堆洞，農藥反而噴更兇；前期有辦法處理或是蟲害沒太嚴重，中後期藥就不用常噴」
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】