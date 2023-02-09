波鞋舖減價吸客！勁爆價減完只係平咁多　網民：買埋膠袋等於原價

不少商家都會以限時優惠或大減價來吸引消費者，但近日台灣就有顧客發文，指在當地一運動店看見有對標價原價台幣3990（約港幣1,040元，下同）的波鞋，先減至3190（約港幣833元，下同），之後再推出「勁爆價」一減再減。不過可能因為員工1個錯誤，勁爆價竟只便宜1台幣（0.26港元），因而被網民串爆，更揶揄「一塊錢也是錢」、「以原價來算，已是超勁爆」等等。



（FB「路上觀察學院」截圖）

該網民在Facebook群組「路上觀察學院」發帖並附上1張圖片，指自己逛街的時候看見有運動商店進行大減價促銷，可是其中一對以「勁爆價」作招徠的波鞋卻只減了1台幣，因而發文與網民分享。從圖片所示，一雙女裝波鞋的價錢牌顯示原價為台幣3990，先減價至3190元，之後再推出「勁爆價」，減至3189元，即與原先減價的價錢只是相差1元，因而引起網民討論。

網民看過相片紛紛爆笑回應，笑指圖中價錢絕對稱不上是勁爆價，揶揄減價$1也是減價，「阿嬤常說一塊錢也是錢」、「買一萬雙就賺一萬」、「太優惠了！還不快買起來！！」、「以原價3990來算，3189已是超勁爆」、「特價沒比較貴已經是恩寵」、「再不把握機會明天恢復原價！」、「買個塑膠袋=原價」、「給店員現金3190，1元不用找了」。

有人則自嘲減價後還是買不起，「我有缺那1元嗎？我缺的是3189好嗎？」、「能被討論，就達成勁爆的效果」、「跟199不直接寫200的方式一樣」；有人更猜測這或許不是標錯價，而是店員「奇招」，「是店員自己掏腰包衝業績」。