3歲童斷手指！的士司機1招狂衝紅燈極速送院　原30分鐘車程只需…

小孩斷手指太慘了，幸好遇上熱向的士司機將他極度送院。內地瘋傳車cam片，山東日前有3歲小童受傷後手指斷裂，家長帶他上的士時，請求司機開快點，的哥二話不說致電交警報備，請求容許他衝紅燈，結果他一路上風馳電掣，原本需時30多分鐘的路程，他只花18分鐘就到達，內媒指該名小童的手指最終順利接上。網民大讚司機「看得太熱血了」，又指當地路面其實很擠塞，更佩服他的駕駛技術。



司機好奇回頭看，發現兒童受傷，馬上開快車送院。（微博影片截圖）

內媒報道，事發於5月13日，山東濟南3歲兒童手指斷裂，從的士車cam片見到，2名家長抱住小孩上車時，大喊「去省立醫院」。朱姓司機好奇回頭查看，家長稱小孩手指受傷斷了，希望司機「快點行嗎」。司機即致電122求救熱線，向交警報備情況，取得同意下衝紅燈及2次駛上非機動車道。

畫面所見，的士一路風馳電犁，車速明顯較旁邊行車線車輛快，不停響咹及切線，原本要30多分鐘才能走完的車程，在保證行車安全的情況下，最後僅用18分鐘就完成。趕到醫院時有部份途人走上馬路，的士及時放慢讓他們行開，家長則大叫「手掉了，小孩」，保安馬上移開鐵馬，讓的士停在救護車道上。

+ 6

內媒指在司機極速爭取時間下，經手術治療後，該名小孩的手指基本上保得住。許多網民看過影片後大讚熱血，「多虧了師傅」、「司機師傅一個舉動，挽救了孩子一生」、「小了說是拯救了孩子的手指，大了說就是拯救了孩子的一生」。

有熟路網民提到，濟南路面很擠塞難以不停超車，「濟南這麼堵，司機開車技術應該很可以」、「佩服司機的熱心救人之餘，更佩服車技，給我特權我也不敢開這麼快」，大讚司機「車快話不多」。

（綜合）