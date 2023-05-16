22歲準媽媽進產房生仔　門外4男爭認「孩子爸爸」　揭真相極心酸

一個孩子竟有4個「爸爸」？原來背後藏洋蔥！內地一名22歲女子到醫院產房生小孩，但當醫護人員問「產婦丈夫是誰」時，產房外4名男子竟然都自認是孩子父親，令醫生和護士都十分吃驚。更令人疑惑的是，4人都極度關心女子，且沒有妒忌或吃醋，事後才揭開了心酸真相。



內地一名22歲女子到醫院產房生小孩，但當醫護人員問「誰是病人丈夫」時，產房外4名男子竟然都自認是孩子父親，原來背後藏有心酸原因。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，事發2020年6月，還未到預產期的22歲小趙，在家突然感覺腹痛，家人急忙把她送到醫院，卻遲遲未見小趙丈夫身影。

經歷7小時宮縮後，小趙被送進產房，但當醫護人員問「產婦丈夫是誰」時，竟出現令人吃驚一幕 ── 產房外等候的4名男子都表示自己是孩子爸爸。雖然醫護人員心中都有疑惑，但也不方便問太多。

小趙丈夫執行任務時不幸遇難殉職，4名男子為了照顧好兄弟家人，於是決定成為孩子「乾爹」。（示意圖／gettyimages）

小趙最終順利產子，當她被推出產房看到4名「孩子爸爸」，忍不住哭了出來。事後追問發現，其實4名男子都不是小趙丈夫，也不是孩子親生父親，而是小趙丈夫同事。4名男子與小趙丈夫是消防員，惟小趙丈夫執行任務時不幸遇難殉職，4名男子為了照顧好兄弟家人，於是決定成為孩子「乾爹」。

事件引來網民熱議，大讚「溫暖」。翻查資料，事件早於2020年已報道廣傳，至近日被「翻炒」，再引起熱議。