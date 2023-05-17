巴士當旅遊巴？內地遊客拖行李逼爆九巴下層　街坊斥：連企位都冇

隨着香港與內地通關後，不少內地遊客來港拖着行李篋爆買，有網民大呻最近遇上一批內地遊客帶同行李篋乘搭巴士，行李篋數量多到逼爆巴士下層，霸佔大量位置，連企位也幾乎沒有。大批網民也留言鬧爆相關情況擾民，「有錢shopping冇錢搭的士」、「真係當咗旅遊巴咁，離晒譜」。



樓主上載的相片可見，10多個行李箱霸佔了下層輪椅位，導致其他乘客也難以找到位置站立。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

該網民於Facebook群組「青衣街坊吹水會」分享相片，表示近日在港島乘搭「948」路線的巴士時，期間遇到一班內地遊客帶同行李篋上車，10多個行李箱霸佔了下層輪椅位，導致其他乘客也難以找到空位站立。

樓主續指，該團遊客目的地相信為青衣青逸酒店，上車後他們安排了3個人在下層看管行李篋。直至到達青衣區內第一個站，其中1人即大聲呼喚在上層的同行友人，幫忙搬行李下車，場面相當震撼。

樓主指該團遊客由港島乘搭巴士往青衣青逸酒店。（示意圖，資料圖片）

相片引來大批網民熱議， 有同車的街坊現身留言，指該團遊客在巴士上不斷大聲談話，令整個車廂如酒樓般嘈吵，而司機也曾開啟3種語言的廣播勸喻「請不要騷擾車上乘客」，惟情況未有改善。該網民又坦言感到無奈，「我搭咗呢架車兩年幾，未聽過呢個廣播，係開咗關之後，多咗某班人搭之後先聽過呢個廣播，全程車無限loop」。

亦有網民狠批遊客的行為非常擾民，「霸晒啲位，啲青衣人多得佢哋唔少」、「當正私家旅遊巴咁款，阻住晒」、「點解司機仲畀佢哋上車」、「救命，又變返以前俾篋轆腳嘅日子」。

（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）