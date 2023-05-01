五一黃金周｜網傳遊客逼爆天星碼頭爭相買船票　網民：用八達通啦

內地與香港通關後迎來首個五一黃金周，大批內地遊客以自由行或旅行團方式到香港旅遊。網上瘋傳短片，顯示尖沙咀天星碼頭逼滿大批打算乘搭天星小輪遊客，眾人手持現金，爭相於自助購票機購買船票代幣，狀甚誇張。有網民看過影片，也建議遊客購買八達通方便出行，亦有人批評遊客未有排隊，爭先恐後不但影響秩序，亦會減慢購票過程造成阻塞。



網上近日瘋傳短片，顯示尖沙咀天星碼頭逼滿大批打算乘搭天星小輪遊客，眾人手持現金，爭相於自助購票機購買船票代幣。（網上影片截圖）

網上流傳片段，顯示五一黃金周期間，尖沙咀天星碼頭擠滿等候乘搭小輪的市民及遊客，幾乎站滿整個候船大堂。當中不少遊客選擇於碼頭購買船票代幣，結果造成大批旅客擠在代幣售賣機前爭相付款畫面。

網傳影片可見，大批遊客手持現金，紛紛擠在代幣售賣機前，爭先恐後嘗試將手上硬幣或紙鈔放進代幣售賣機內。現場並無排隊隊伍，正當1名男士數算硬幣放進機內時，旁邊已有多人將售賣機團團包圍，亦有多隻手持20元或100元紙鈔的手，同時想將鈔票放進機內，場面非常混亂，幸而無人從後推撞。

網傳影片可見，尖沙咀天星碼頭擠滿等候乘搭小輪市民及遊客，幾乎站滿整個候船大堂。（網上影片截圖）

不少網民看過影片也直呼誇張，指天星小輪容許乘客以現金或八達通付費，雖然不設找續，但亦質疑遊客是否只有購買代幣選頂，「點解買張船飛都可以成班喪屍咁款」、「咁買法，應該得售票機人多，其他人塞住落唔到船」、「正常排隊可能排半個鐘，咁爭法一個鐘都搞唔掂」、「無咁多散銀找，不如投幣不設找續，更好生意」。

亦有人指出，不少內地人習慣使用電子支付，因此來港旅遊時若要使用現金或八達通，或會遇上困難，「以前地鐵巴士唔掃得QR，佢哋迫住買8達通，而家用到QR佢哋冇買八達通，坐船就要買單程飛」、「他們不懂用現金買，個個都是支付寶」、「喺佢哋嘅世界，只會有支付寶同微信支付，一無咗就會方寸大亂」。