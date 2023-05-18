商場MMA｜2女扯髮激鬥惹6呎男狂打女人　壯男加入變4人混戰片瘋傳

【MMA】昂藏6呎的高大男子，竟然出手打女人？內地近日瘋傳「男子不勸架反打女人」影片，有年輕女子與大媽發生口角，其後演變成武鬥，在旁1名目測逾6呎高的白衣男子，竟出手狂毆年輕女子，猛力捶打年其頭部，現場十分混亂。



其間疑有人不忿「男人打女人」，1名健碩黑衣壯男疑看不過眼加入戰團，抓住白衣男就打，2男更一度拿起膠椅和木凳毆鬥，令戰局由2女「單打」變成4男女「混雙」互毆，混亂間黑衣男甚至抄起木凳襲擊大媽頭部，場面極其混亂，且不時傳出民眾喝止及尖叫聲，不知如何結局。現場消息稱，大媽與白衣男疑為母子，白衣男見媽媽被推撞，於是出手打女人。



浙江義烏市商貿城日前發生4男女互毆事件，影片在網上瘋傳（影片截圖）

相關影片在網上廣傳，事發於5月12日，地點為浙江義烏市商貿城。從流傳的1段45秒影片可見，較年輕的白衣女子與綠衣大媽疑似就買賣問題爭執，1名目測逾6呎高的白衣青年上前幫綠衣大媽理論，不斷以粗言穢語辱罵白衣女子。白衣女子難忍怒火，以手指着白衣青年面部怒罵。有名藍衣女子上前規勸眾人冷靜，第1段影片至此結束。

第一回合▼▼▼

其後未知是誰先動手，隨後的1段1分24秒影片中，眾人已經開始肢體衝突，白衣女與青年互有出手，同時，綠衣大媽掌摑白衣女後抓住她的雙手，青年乘機單手壓住白衣女背部，再用拳頭不斷捶打她頭部。藍衣女子見勸阻無效，邊護着白衣女子，邊隔開眾人，而青年「乘勝追擊」追着白衣女打，出手相當狠辣。這時1名黑衣壯男疑不忿青年打女人，突然衝出，跳起重擊青年。

白衣女與大媽邊避讓邊在旁纏鬥，雙方互扯頭髮。而青年轉身迎戰黑衣男，黑衣男連番重拳，青年漸落下風。現場途人奮力伸手隔開2男，不時大叫「打架不可以」、「不要打啦」，卻不幸受波及，被2男子撃中數次。這時，黑衣男抄起地上小木凳，見到藍衣女途人擋開青年後，轉身舉起木凳擊打綠衣大媽頭部，青年隨即用地上膠凳反撃。

現場有體型壯碩的男途人上前，鉗制住黑衣男避免戰況加劇，而青年在無人阻攔下，仍堅持衝前攻擊白衣女。途人則紛紛介入阻止，最終將參與打鬥的眾人分開。

第二回合▼▼▼

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有聲稱居住當地的網民表示，白衣青年為綠衣大媽的兒子，母子在該處營商，與同行的白衣女子就衣服設計問題爭執，白衣女子曾指責他們抄襲衣服版型。不過，相關說法暫未獲確認，但首段爭執片段的確提及「誰跟誰的貨」，不排除涉及衣服款式類近的問題。

影片曝光後，不少人都大讚現場做「和事老」的藍衣女子英勇，減低雙方受傷程度，而白衣青年的粗魯行為則受到炮轟，「藍衣女孩很勇敢也很理智，一直在拉架」、「藍衣女身上也被倆男的打了好幾下，還是勇敢地分開他們」、「女人吵架，男人別參與，打架就拉開，不要升級矛盾」、「白衣男拉架可以，不應該主動打人」、「白衣男對男人唯唯諾諾，對女人重拳出擊！真欠揍」。至於黑衣男的評價也是好壞參半，「本來拉開白衣男就對的事，偏要抄傢伙打人」、「那板凳是打在綠大媽頭上了，這不也是打女人麼？」。

（綜合）