婚禮MMA│新娘妹以死逼停婚禮　爆與新郎相戀　釀家人互毆結局超狂

「愛人結婚了，新娘不是我」的橋段在現實中時瘨發生，這次情況卻更混亂！印度近日有一對新人舉行婚禮，其間新郎接到新娘妹妹的電話，揚言他如果娶了姐姐，她就會立即輕生。面對對方以死相逼，新郎嚇到即時暫停婚禮，繼而向雙方家人告知真相，原來他其實早與新娘妹妹相戀，無奈受制於婚約，所以只能忍痛與姐姐結婚。



雙方家人到事件內情後十分震驚，甚至當場大打出手，一場喜事變成「MMA混戰格鬥」，最終驚動警方出動調停。經冷靜思考後，2個家庭終達成協議，決定成讓真正戀人結婚，姐姐「不幸中之大幸」及時抽身。



拉傑什（右）和林庫（左）結婚，但新娘林庫的妹妹普圖爾心有不甘，在婚禮間致電拉傑什以死相逼要終止婚禮。（網上圖片）

這段暗中進行的愛情故事發生在印度比哈爾邦的薩蘭縣（Saran），新郎哥拉傑什（Rajesh Kumar）來自薩蘭縣的恰普拉（Chhapra），新娘妹妹普圖爾（Putul）在恰普拉1間大學參加考試時認識了拉傑什，2人關係愈來愈好，甚後陷入熱戀，彼此都深愛着對方。

詎料拉傑什和普圖爾姐姐林庫（Rinku）有婚約，需於本月2日結婚，拉傑什無法推卻婚事，只好依家人意願照辦。婚禮按照傳統習俗進行，一切大致順利，直到拉傑什收到普圖爾的電話，當場以死相逼要叫停婚禮，揚言「如果繼續進行婚禮就會跳樓」。

拉傑什嚇到立即暫停婚禮，隨後向雙方家人坦白跟普圖爾的戀情。事件真相揭穿後，雙方家人愈說愈激動，初則口角，繼而動武混戰，婚禮現場變「MMA戰場」，戰況相當激烈，現場人士只好報警求助。

警方接報到場後喊停打鬥，雙方家人才願意冷靜下來商討後續，最終決定成全拉傑什和普圖爾的戀情，容許他們結婚，而新娘子林庫則及時抽身，把「未來丈夫」讓給妹妹。