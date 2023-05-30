內地女呻來港搭的士遭歧視　不滿司機說這7字：看不起大陸人？

這句話有沒有歧視成份？有內地女於網上發文大呻在香港遭的士司機歧視，指當時在車上與孩子聊天，司機聽出她們不是香港人，當駛經麵包店時，突然說了句「大陸人買麵包啦」，她感覺被歧視，批評司機「看不起我們大陸人」。不過樓主似乎「圍爐」失敗，不少網民認為樓主根本未弄清司機該句話意思，就認定被歧視是過於敏感和玻璃心，對方可能只是在推薦麵包店，「太敏感玻璃心了，人家也沒怎麼，太先入為主了覺得別人就是歧視自己」、「這句話沒情景沒前提，我真沒覺得他侮辱你什麼了，真的咱們能不能自己先看得起自己？」、「香港人都不懂買麵包是什麼意思，這也叫歧視？可能就是老人家年紀大，講廢話吧！」。



有內地女於網上發文大呻在香港遭的士司機歧視的經歷。（小紅書圖片）

該內地女於小紅書以「的士司機看不起我們大陸人」為題發文指出，日前因腳部受傷，不想走路，故在旺角截的士去朗豪坊，上車後與孩子正常聊天，其間司機突然說了句「你唔係香港人」，當時的士駛經一間麵包店，司機再突然說了句「大陸人買麵包啦」。她深感被歧視，直言「而家乜年代？還這樣罵我們大陸人？」。

不過網民未有力撐樓主，指出根本沒弄清「買麵包」的意思，就斷章取義認為被歧視，「點解唔當面問個司機？大家好似喺度猜謎語咁」、「我也不懂，無緣無故也不會說買麵包這幾個字吧」。

內地女指出，當時的士司機突然說了句「大陸人買麵包啦」，令她深感被歧視。（小紅書圖片）

有網民猜測司機可能想向樓主推介網紅麵包店，「我覺得要不然老人家講廢話，要不然就是告訴遊客這家麵包店好吃！」、「可能嗰間麵包舖好受國內旅客歡迎，所以提醒博主喺嗰度買麵包」、「好心介紹變歧視」、「其實以我理解的是，司機只是聽了樓主說話然後說了一句啊大陸人，是在這裏買麵包吧。這樣說話竟令樓主玻璃心起來，還要公布司機的姓名及樣子」。

也有網民批評不少香港的士司機服務態度一向惡劣，「確實一向黑口黑面兼口臭，服務行業來講，的士佬都算第一神憎鬼厭！」、「其實的士太短線不跳錶，好多司機都會發爛渣，對誰都一樣，所以正常」。