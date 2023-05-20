女同事是阿哥偷食對象！IG貼親密床照　女生急問如何隱身告知大嫂

知道已婚哥哥的出軌對象，該告知嫂嫂嗎？台灣有女生早前轉工後，意外發現哥哥的出軌對象，竟然是她的新同事，還在對方的IG看到2人大量親密合照，當中包括沒露點的床照。樓主稱大嫂平日對她不俗，加上大家都是女人，所以想告訴大嫂真相，卻又不想暴露身份，因而發文急問網民，如何可以隱身告知，當中又會否涉及任何法律問題或責任。不少網民都力撐樓主要將真相告知大嫂；惟亦有人認為閒事莫理，免得惹怒哥哥，同時大嫂亦未必會感激，家人更怪罪，屆時樓主反成罪人。



台灣有女生發現新同事是哥哥的出軌對象，想要告訴大嫂真相，卻又不想暴露身份，不知該如何是好。（《夫妻的世界》劇照）

該女生在Dcard以「想截圖哥哥外遇對象的照片給大嫂」為題發帖，指上月換了新工作，和同事交換Instagram（IG）帳號後，發現對方IG全都是她和樓主哥哥的親密合照，大部份貼文在談情說愛，當中還有些沒露點的床照。樓主因而揭發哥哥出軌，怒言「我真的很生氣」，因為大嫂很疼她，加上哥哥結婚僅2年，沒料已出軌逾1年。

樓主續稱，小三不知道其身份，而哥哥和大嫂也沒有小孩，所以事情較易處理，不過礙於家庭因素，她不便直接告訴大嫂或跟哥哥攤牌，但同為女性，又很心疼大嫂，不想她被矇在鼓裡，故希望用另一帳號告訴大嫂，卻有些疑慮，「小三的IG帳號為非公開，如果截圖她的貼文並外流，會否有法律問題？」、「IG小號會否很容易被查到帳號擁有者？」，或有沒有其他方法可在不暴露身份下，讓大嫂得悉此事。

樓主很心疼被矇在鼓裡的大嫂，希望用另一IG帳號告訴大嫂，卻有幾點疑慮，因擔憂會牽涉法律問題和責任。（《親愛的公主病》劇照）

對於哥哥背着妻子出軌，網民都支持樓主如實告訴大嫂，「大嫂太可憐」、「先截圖、錄影搜證就對了」、「直接拿着手機開給你哥哥看，說你知道了，不想離婚的話就請他跟小三斷聯；如果想離婚，你就拿給嫂嫂和爸媽看」。有人則建議婉轉地告訴嫂子，「跟大嫂說：『你這幾天辛苦了，今晚我下廚』，然後上菜，大嫂看到一桌綠油油還看不出來，我也沒辦法了」。

惟有留言認為「寧教人打仔，莫教人分妻」，「這是他們兩個的事」、「別人的感情旁人都說不準」、「你認為被騙很可憐，但有時候無知才是幸福的」、「你會從此跟你哥打壞關係」、「別自以為是，你大嫂未必感激妳，到時候兩面不是人」。

至於樓主擔心若她將所有出軌內容截圖，並當證據傳送予大嫂，會干犯「妨礙秘密罪（《中華民國刑法》，指以不正當方法侵犯第三者私隱或非法竊聽知悉他人秘密）」，有從事律師的網民就表示，「法律上來說並沒有犯罪，基本上沒有法條涵蓋到你的行為」，加上在偵查過程中，幾乎是沒法查到告密者。

（Dcard）