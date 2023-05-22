半夜門鈴響卻沒人以為惡作劇　看CCTV驚揭超狂訪客身份笑爆網民

平生不作虧心事，夜半敲門也不驚！美國西維珍尼亞州1名住戶，半夜門鐘突然響起來，但打開門卻見不到有人在門外，初時以為遭遇惡作劇，有人亂按其門鐘，後來翻看門外的閉路電視，才發現這名不速之客竟是一頭黑熊，影片拍下牠按門鐘後，冷不防被門鐘聲響嚇到落荒而逃，埸面十分搞笑。屋主在網上發布這段有趣影片後迅即被瘋傳，網民笑言：「黑熊可能是想找朋友。」



綜合外媒報道，屋主史密夫（Dustin Smith）在facebook發布其家門外的閉路電視畫面。史密夫指，5月8日深夜時分，他的妻子在睡房中聽到門鐘響起來，於是開門查看，卻發現門外根本沒有人，於是叫醒正在熟睡的他。他們當時只認為，可能因當天下午曾有暴風雨，門鐘或被吹來的東西砸到，或是純粹是有人在搞惡作劇。

為了解開疑團，史密夫在第二天早上翻看門外閉路電視片段，發現這位不速之客原來是一頭黑熊。從影片可見，當時黑熊走入他們家的前庭，再走到大門位置及按下門鐘，由於鈴聲大響，黑熊被嚇得趕緊落荒而逃，而史密夫愛犬發現熊蹤後，亦狂追狂吠，夫妻看到這一幕也覺有趣。

影片曝光後被瘋傳，不少網友表示「黑熊可能是想找朋友」、「如果牠沒被嚇跑，屋主開門後肯定被嚇壞」、「沒想到熊也想來串門子」。