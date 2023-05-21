男女長沙灣茶室疑食「霸王餐」　騎呢理由惹笑　知情網民︰慣犯！

港產喜劇電影《九品芝麻官》中， 包龍星因被揭發在妓院食「霸王餐」而要做「龜公」還債，最近網上傳出有對「港版包龍星」在長沙灣一間茶室懷疑食「霸王餐」，兩人食光枱上食物後，男方大聲批評「個包凍」，最終沒有付錢，繼而離開茶室，有知情網民表示「呢個慣犯嚟㗎，附近幾間都試過呢招，食完就走」，引來其他網民紛紛批評不知所謂。



有一名男子攜同女伴在長沙灣元州街一間茶室懷疑食「霸王餐」。（《九品芝麻官》電影截圖）

樓主在facebook群組「長沙灣街坊」以「唔知係咪食霸王餐新手法」為題表示，有一日早上9時許，見到一對男女在長沙灣元州街一間茶室用膳，其間男方聲大夾惡聲稱「個包凍」，職員隨即表示願意為對方換包，但男子拒絕，並稱「唔得，個包係雪櫃拎出嚟」，樓主指兩人最終「食晒啲嘢，唔畀錢走人」，未知茶室有否報警，樓主更指在另一間食肆見過同類手法，「霸王」客人聲稱「條魚唔夠新鮮」，最終整條魚食完後沒有付錢便離開。

男子聲大夾惡聲稱「個包凍」，職員隨即表示願意為對方換包，但男子拒絕，並稱「唔得，個包係雪櫃拎出嚟」。（《九品芝麻官》電影截圖）

帖文引來不少網民批評，有知情網民表示，該名在長沙灣元州街一間茶室食「霸王餐」的男子是「慣犯嚟㗎，附近幾間都試過呢招，食完就走」，亦有人笑言「咁好多嘢一開始都係喺雪櫃拎出嚟嘅，例如啲凍肉」，有其他網民指出，見過在一間快餐店連鎖店內「有個婆婆大大聲同經理講，叉燒飯飯硬，食剩兩口白飯，經理問婆婆想點呀，婆婆說換過焗豬扒飯外賣」，網民直言如果食肆遇到有人懷疑食「霸王餐」，就需要報警，切勿縱容。