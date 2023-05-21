台女誤點1飲品去足6次廁所　網友笑稱：搞不好比瀉藥健康又有用

玫瑰花不僅外觀美麗，泡成花茶還有促進腸胃蠕動的功效，不過喝多了恐會腹瀉。



台灣日前一名女網友表示，她平時不買飲料，買了一杯玫瑰茶後，沒注意到上面的「飲用提醒」，結果已經跑了6次廁所，讓她直呼「這飲料根本是浣腸藥吧」。

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一名網友在Facebook社團「爆怨公社」發文表示，她平時沒有喝飲料習慣，近日點了一杯玫瑰花茶，沒注意到上面的飲用提醒，拍照給閨蜜後，對方提醒她「這個會拉肚子」，後來她才定睛一看上面的說明「玫瑰易使腸道順暢，請先試喝300cc」，但已經來不及了。

原PO表示「7點多回家到現在，我已經拉肚子6次了，平時沒有便秘習慣的我，見識到非常順暢的感覺，這根本是浣腸藥吧，上網爬文發現大家都會拉肚子，原來不只有我」。

4種人不建議喝玫瑰花茶（按圖👇👇👇）

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文章曝光後，許多網友回應「我一個月一次腸道通暢就靠這杯，真的很有用，只是喝下去就不敢出門了」、「我喝過一次就不敢了」、「給我來一杯」、「便秘者的救星」、「睡在馬桶上的感覺」、「我很需要這杯」、「我之前也是喝這杯，回家後就被馬桶封印很久，一直跑廁所，我後來跟同事開玩笑『如果便秘可以喝這杯，搞不好比瀉藥健康又有用』」。

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