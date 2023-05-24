阿媽常讚鄰居兒子「醒目孝順」　港男揭鄰居兒子恐怖真面目大逆轉

不少父母會將自己子女與他人子女比較，有港男就在網上發文「抱怨」，指母親常常將鄰居兒子與自己相比，讚對方聰明孝順，不但考入了大學，又會幫手做家務。直至近日，鄰居家被淋紅油，樓主他們才知道原來鄰居兒子並不如「傳聞」中優秀！雖然有人認為樓主母親只是希望他成才，「想自己子女進步，如果唔care你，佢哋冇必要搵嘢刺激你」，但更多人認為攀比之心反而可能傷害子女自尊。



有網民指母親不時大讚鄰居兒子聰明孝順，勸他效法對方。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該名港男於討論區以「我老母成日拎我同隔籬屋企個仔比較，今日終於發現真相」為題發文，稱媽媽常常將他與鄰居兒子比較，不時大讚對方聰明孝順，勸樓主效法對方。樓主指自幼讀書時，母親就對他說：「你睇下隔籬屋個仔幾醒目，考咗入大學點點點」，沒空做家務時又會表示「你睇下隔籬屋個仔幾孝順，咩家務都幫手做…」，令他常感不滿。

直至日前他歸家發現，鄰居家竟被人淋紅油！攀談後才知道原來鄰居兒子不曾考入大學，更沉迷賭博，「原來所謂嘅孝順仔考入咗『I大』（指：IVE）讀唔掂quit咗，仲賭錢賭到輸咗爭人成身債」。頓悉真相的樓主感到氣憤不已，因為母親的比較令他自尊受創，「成日都會覺得自己點做都一定唔夠人哋好」，而原來鄰居兒子實際並非那樣優秀。於是他即時拍下照片放到群組，而向來「吱吱喳喳嘅」母親反常地默不作聲。

樓主不滿時常被母親拿來與鄰居兒子比較。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引起網民熱議，不少人都表示與樓主一樣，被父母拿來與他人比較，「同樓主一樣，老母永遠話人哋個仔好啲正啲」、「阿媽成日話人哋個啲仔女又靚讀書又叻」。也有人質疑攀比之心可能會為子女帶來負面影響，「成日搵人哋個仔同自己比較，除咗打擊人自信心，完全冇激勵嘅效果」、「畀我都會潤阿媽一嘢啦！根本用人哋子女嘅行為，意圖激發自己仔女模仿係戇XX行為」。

（連登討論區）