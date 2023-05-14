母親節丨後生仔鄰居親送朱古力　港男話阿媽勁冧：佢鍾意人多過我

【母親節2023】天下間母親也希望獲得乖仔乖女孝順，有港男發文表示，媽媽自小便非常愛惜鄰居兒子，因對方讀書成績好又樣貌標緻，甚至不時將他與對方比較。適逢母親節，樓主指該名年輕鄰居特意向媽媽送上一盒朱古力作為禮物，形容媽媽「收到勁冧」，又勸他要效法對方，令樓主開玩笑大呻：「有時覺得阿媽鍾意佢仲多過鍾意我。」



有網民指年輕鄰居特意向媽媽送上一盒朱古力作為禮物，形容媽媽「收到勁冧」，又勸他要效法對方，令他開玩笑大呻：「有時覺得阿媽鍾意佢仲多過鍾意我。」（《愛回家之開心速遞》劇照）

該名港男於討論區發文「抱怨」，指媽媽自少便常常將他與鄰居兒子比較，不時大讚鄰居兒子「讀書好叻，生得又靚仔」，勸他效法對方，「話我點解唔可以學下人哋讀書咁叻」。他更指媽媽非常愛惜鄰居兒子，「有時隔籬屋唔得閒照顧個仔，佢仲會叫佢個仔嚟我屋企一齊食飯」，令他不禁大嘆：「有時覺得阿媽鍾意佢仲多過鍾意我。」

適逢母親節，樓主指鄰居兒子上周「㩒我屋企門鐘」，向媽媽送上1盒朱古力，「話係送畀佢嘅母親節禮物」。他指媽媽收禮「勁冧」，更藉機向他炫耀，「叫我睇下隔籬屋個仔對佢幾好，仲問我有冇準備咩嘢畀佢」。

樓主看到媽媽再次將他與人比較，也難免感到不是味兒，只好開玩笑抱怨一番。（《愛回家之開心速遞》劇照）

原本樓主已買了銀包作為禮物，又打算帶媽媽「食餐好」，不過看到媽媽再次將他與人比較，也難免感到不是味兒，只好開玩笑抱怨一番，「雖然我都好多謝隔籬屋個仔對我阿媽咁好，但係阿媽又要用佢同我比較啦」。他稱並非妒忌鄰居兒子，更替媽媽收禮感高興，「我有戥佢開心㗎，朱古力我都食咗幾粒，但其實真係唔明點解啲阿媽都咁鍾意攞其他人嚟同自己嘅仔女比較」。

網民看過帖文也安慰樓主，指有人一同孝順媽媽並非壞事，不用介懷媽媽的話，「你阿媽一定對佢好好」、「人哋個仔有幻想空間，你同佢做到相同嘅嘢，佢只會鍾意人哋多啲」、「大部份嘅父母都係咁㗎嘞，有朝一日你做人哋嘅父母嗰陣，唔好犯呢個錯喇」。亦有人建議樓主「反擊」，認為禮貌上他應要回禮，「你送返盒朱古力畀佢阿媽，等佢阿媽又哦下佢」、「要送返禮物畀佢阿媽，當回禮，知冇？」。