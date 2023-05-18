自小父母扮窮穿破襪不准換　1舉動展驚人財力　女兒長大呻被騙

家長自小教導子女節儉是美德十分平常，可是有父母卻以極端方式教育孩子，令孩子在成長過程中受到不必要的傷害。台灣1名女網民在網上分享成長經歷，她自小因父母常常呻窮而不敢花錢，即使襪子穿到破洞，還不會換新的，一直覺得家裏很窮，直至高中時父母竟以3000萬台幣現金（折約740萬港元）買屋，她才發現自己被騙多年。



樓主指父母自小常說家裏很窮，她就算襪子破了想換新的，也被拒絕。（《上流寄生族》劇照）

女網民在Dcard發文，指自己幼稚園及小學都是讀雙語學校，學費至少6萬台幣（約1.5萬港元），但由於父母常說家裏很窮，她就算襪子破了想換新的，也被父母拒絕，每天仍要穿破襪上學，且一切要花錢的都不被允許，讓她覺得家裏是真的窮。

樓主回憶小時候父母經常會收到電話費或上網費沒繳的催繳通知，每當學校要繳費也不敢交給媽媽，因為她會擺出發愁的樣子，說着家裏沒錢的話，父母更常為錢吵架。

後來到高中，樓主才發現父母突然買了800萬台幣（折約203萬港元）的房子，後來再換3000萬（折約740萬港元）的房子，且不用貸款，樓主才知悉原來父母財力如此驚人，從而得知屋企真實經濟情況，發現父母根本不窮，每月生意額有逾10萬台幣，更還有土地用作收租，手上現金也很多。

樓主後來發現父母原來十分有錢，能夠不用貸款購入3000萬台幣的大屋。（《上流寄生族》劇照）

樓主慨嘆，「媽媽整天說家裏很窮，害我的性格變得很害怕花錢，只要花錢就感到不安，我到現在還是很討厭我媽對於小孩的節儉程度。」

此貼文惹來不少網民留言：「小時候家裏喊窮、沒錢的畫面真的會印在腦海裡，讓人覺得很厭煩」、「有沒有可能是妳爸媽小時候窮過，等到未來即使變有錢了，對錢的斤斤計較還是放不下」，亦有網民批評她父母的做法：「你家這樣是有點過了」，亦有人羨慕「至少妳不是真窮，我家是真窮」。