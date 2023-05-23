背心女公審港鐵男乘客「衣袖緊貼自己」　網民嘲：港女生人勿近

繁忙時間，地鐵車廂總是十分擠逼。有港女就在網上表示坐港鐵時，手臂遭旁邊70多歲男乘客「一直揩到，好唔舒服」，而碰到她的竟只是伯伯的衣袖！不過她就似乎覺得難以接受，開聲請求對方坐過一點，伯伯憤而起身讓出座位，強調自己沒有碰到她，再怒斥她。港女自認「怕咗佢」，遂委屈發文。不過她似乎「圍爐失敗」，網民普遍認為她反應過激，「我睇咗啲乜X嘢，想問衫袖有幾大問題呢」、「伸下隻手或者企身換位就解決到嘅嘢」、「同港女搭車係咪生人勿近」。



有身穿背心的女生乘搭港鐵時，遭70多歲男乘客的衣袖碰到，繼而爭吵。（《隱形戰隊》劇照）

日前有港女在社交平台訴苦，稱在乘搭港鐵時遭1名70多歲男乘客的衣袖碰到，繼而爭吵，而帖文隨即被截圖轉發到各個討論區。據女事主所說，當日她身穿背心從屯門上車，身邊坐了位伯伯，「佢愈坐愈過我嗰邊，然後衫袖一直hi（揩）到我手臂，好唔舒服」。她換了數個姿勢仍然被伯伯的衣袖碰到，在留意到伯伯右側「仲有好大個位可以坐過少少」後，便開聲請對方向右移。

她強調自己當時語氣很有禮貌，但伯伯就整個人「彈咗起身」，站到她前面，不過她並未理會。隨後1名女乘客坐到伯伯原先的位置，但就完全沒有碰到樓主，她認為這證明了「阿伯真係有空間可以坐過少少」。然而，伯伯突然不滿開聲，稱自己沒有碰到她，「我又冇掂到你，後生靚女唔係大晒」。

樓主就認為自己忍了多個車站才開聲，「我本身諗住唔出聲，但一直有嘢hi（揩）住你手臂，係人都唔舒服吧」，又對伯伯表示「你衫袖一直掂到我，我好唔舒服，我都唔係話你啲咩」。這時，伯伯再次否認自己有碰到她，又自曝年齡，表示已經開始弄孫為樂，他的兒子比樓主還大。

該名女生在社交平台訴苦，被網民截圖到討論區大肆批評。（討論區圖片）

樓主稱「怕咗伯伯」，於是起身讓座，但伯伯拒絕，又指「我依家就係唔想坐！呢到咁多人搵人講吓道理」，但據樓主所言，當時並未有人介入。她又認為伯伯是「一個似（恃）老賣老嘅X頭」，並在帖文反問「我做錯咗啲咩」。

樓主帖文一出隨即引起熱議，大部分網民都認為她小題大做，「仲以為咩掂到佢，X！原來只係衫袖」、「畀件衫掂到都咁大反應」、「件衫揩到佢咋喎，建議日日坐的士」、「衫袖揩到有乜咁大件事」。也有人表示心痛伯伯「食死貓」，「肯定成車人以為阿伯非禮佢」、「明眼人都知係想兜個大彎讚自己『後生靚女』，可憐阿伯畀人屈食咗死貓」、「衫袖……真係X出聲，阿伯根本唔會知道衫袖掂到人，無啦啦畀人話，係人都燥啦，仲要話人恃老賣老」。

不過，也有少數網民認為樓主提出請伯伯坐過一點的要求並不過份，「就算唔係阿伯或者係其他人，成日有嘢揩住都會唔舒服或者痕㗎啦，又唔係無位，叫佢坐開少少有咩問題，除非佢語氣態度有問題」、「其實，男嘅都唔太鍾意有陌生人揩住嘅」。

（討論區）