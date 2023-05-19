中環站女子銀行門口瞓低睇報紙　拎FENDI袋脫鞋鋪埋蓆　港鐵回應

奇人奇事驚現港鐵站！近日網上流傳照片，一女子躺在港鐵中環站恒生銀行門口看報紙，行為怪異，惹來網民紛紛猜測「行為藝術？」、「你誤會了，佢等開門霸頭位喔」。

港鐵回覆《香港01》表示，事發於5月13日下午，乘客通知有女子臥於中環站近F出口恒生銀行位置，職員到場了解後，她即自行離開。



有網民近日於facebook群組「西環變幻時」發布2張照片，在港鐵中環站已落閘的恒生銀行門口前，有一持FENDI名牌手袋的女子鋪墊蓆坐地上，她先是蹲在門前，後脫了鞋，將手袋墊在大腿下，躺在地上看倒轉的報紙。發文樓主表示，「開頭以為只係普通踎街族，點知原來係瞓街族，犀利！」。

女子的怪異行為惹來網民熱議，「可以倒轉張報紙嚟睇，是異人」、「拎FENDI都要瞓街，教一無所有的我情何以堪？」、「仲要瞓正銀行門口」、「地鐵夜晚唔係會清場？佢點瞓？」。

港鐵回覆《香港01》表示，事發於5月13日下午約4時45分，有乘客通知中環站站員，表示有一名女子臥於中環站大堂近F出口恒生銀行位置。職員即時到場了解，該女士隨即自行離開。

港鐵呼籲乘客為己為人，保持車站通道暢通，盡量避免影響其他乘客。港鐵職員會不時巡視車站和列車，若發現乘客的行為影響其他乘客或阻塞通道，會向有關乘客作出勸喻。乘客如需協助，可聯絡車站職員。