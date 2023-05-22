港女乘巴士不滿中年男望足全程　PO相公審視姦反掀罵戰　後續更狂

搭巴士望女如同「視姦」？有港女於網上貼相發文，指搭九巴K17路線巴士時，被相中中年男子「望足全程」，並「愈企愈近」，呼籲「各位街坊女士小心」。不過，港女公審帖文反惹網民「圍攻」，「望都唔X畀…？」、「男人真係好X慘」、「得一張圖口講無憑」。目前港女已刪除帖文，但被網民截圖繼續狙擊。



有港女於網上貼相發文，指搭九巴K17路線巴士時，被相中中年男子「望足全程」，並「愈企愈近」，呼籲「各位街坊女士小心」。（Facebook）

該港女今日（5月22日）於Facebook上載相片發文表示，今早10時許她乘搭九巴K17路線巴士從富善邨去大埔墟火車站，其間被相中男子「望足全程」，令她感到不快，「呢位先生望足我成程車，愈企愈近，各位街坊女士小心」。

從樓主上載相片見到，該中年男子戴眼鏡，穿湖藍色短袖上衣，右手正握着扶手眼望前方。

帖文隨即被網民廣傳，大部人反指摘樓主公審無理。（Facebook）

帖文隨即被網民廣傳，大部人反指摘樓主公審無理，「望都唔X畀…？」、「男人真係好X慘」、「點X樣啊？男人使唔使戴眼罩先畀出街啊」、「好心幫人哋打格仔先啦，「得一張圖口講無憑」、「男人要學會保護自己」、「地球咁多人返火星啦！」、「所有男性都係原罪」。

面對網民「圍攻」，樓主目前已刪除帖文，但仍被網民截圖繼續廣傳，笑言「咁快玩壞咗？」。