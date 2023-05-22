與後生仔口角　女子慢動作瞓地稱受襲報警　正義婆婆咁做大快人心

公義社會凡事都講求證據，無故冤枉或詆毀他人，最終只能自食其果。1名網民上周五（19日）分享當天所見所聞，稱在葵涌廣場1間餐廳用餐時，看到1名女子與一眾年輕人爭吵，其後女子慢慢地自行躺在地下，聲稱被對方推倒，不停呼救又要求入院驗傷，警員接報到場後，目擊事發經過的1名婆婆看不過眼，便與警員講述事件。雖然未知最後結局，但婆婆的正義舉動獲網民激讚，又直呼大快人心。



1名白衣女子日前與一眾年輕人在收銀處口角，此時女子忽然自行慢慢躺在地上，聲稱被其中1名年輕男子推倒。（facebook圖片）

樓主日前在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，表示他在某餐廳用餐時，看到1名白衣女子與一眾年輕人在收銀處口角，此時女子忽然自行慢慢躺在地上，並聲稱被其中1名年輕男子推倒。樓主形容當下的情景，表示女子「又嗌晒救命話自己俾人搞到整親隻手，同懷疑自己斷埋骨，要入院驗傷，表情豐富」。事件驚動警方到場調查，幸好餐廳內1名婆婆看不過女子的舉動，便與到場的警員講述完整的事發經過，卻反被白衣女子追罵。

樓主表示，該名女子躺地後不停叫「救命」，又稱被年輕男子推倒導致手骨折，要求入院驗傷。（facebook圖片）

樓主在文中大讚婆婆「勇於講真相」，當時其他食客亦有幫忙作證，加上事發於裝有閉路電視的收銀處，故樓主估計年輕人最後不會遇上麻煩。

大批網民在帖文留言，表示欣賞婆婆挺身而出，「婆婆正義，做得好」、「好彩有阿婆出手相助」，另有網民則批評涉事女子無理取鬧，「啲人都onX，以為自己點講都得，唔知四圍影住」、「咁好戲嘅，真係自己唔尷尬，就係人哋尷尬」、「如果真係扮嘢，真係要拉佢，告佢浪費警力！唔可以助長啲仆X」、「而家咩世界，惡人先告狀」、「有CCTV，睇返就知係咪老屈」。