好暖！女學生守規過斑馬線　1舉動震撼司機　網民激讚：甜到入心

過馬路互相禮讓安全第一，更隨時遇到暖心事。有司機上載「車cam（行車記錄器）」影片，見到一名女學生過馬路時向停在斑馬線前的司機豎起大姆指「讚好」，突如其來的舉動震撼了司機，大讚「阿妹畀個Like，司機開心仔，好有禮貌」。網民看過影片後直指「甜到入心」、「正能量」、「大家互相禮讓、先可以安全第一」。



女學生過馬路時向停在斑馬線前的司機豎起大姆指「讚好」，突如其來的舉動震撼了司機。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

有司機於Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載該段17秒影片，畫面顯示拍攝時間為5月21日早上，地點在九龍紅磡邨紅昇樓對開斑馬線位置。

從影片見到，司機駛至斑馬線前停車，等待前方行人過馬路，待斑馬線上無人後才慢慢開車，但這時一名女學生走到斑馬線安全島位置欲過馬路，司機於是再次停車等候。女學生看到司機停車，便大步走過馬路，其間更望向司機位置豎起大姆指「讚好」。

女學生過馬路暖心過程逐格睇▼▼▼

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上載影片的司機暖在心頭，於帖文留言大讚「阿妹畀個Like，司機開心仔，好有禮貌」。影片引來網民熱議，形容「甜到入心」、「正能量」、「大家互相禮讓、先可以安全第一」。亦有網民認為司機駕駛態度也值得嘉許，「司機有耐性，等冇晒人先至過（斑馬線），值得讚許」。