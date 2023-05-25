碰瓷黨？旺角男衝向的士「插水」　女聲驚呼　司機：蹖落我架車度

旺角驚現疑似「碰瓷黨」！近日網上流傳一段「車cam（行車記錄器）」影片，有男子於旺角彌敦道馬路中心徘徊，當一輛的士駛過時，男子即轉身衝向的士，俯身扒在地上，嚇得車上女乘客驚呼，司機則慢駛停下。

影片未有後續發展，不過有網民留言聲稱，當時駛經現場在交通燈位前停下，「經過見到佢個頭爆晒缸」。其他網民紛紛批評「碰瓷」男子，「碰瓷黨，害人害物！」，揶揄「搵食應該搵架保時捷、賓利嚟撞先有錢㗎嘛，搵架的士撞，真係傻嘅！」、「插水插得好靚」。



近日網上流傳一段「車cam（行車記錄器）」影片，有男子於旺角彌敦道馬路中心突衝向一輛的士，飛身「插水」疑似碰瓷。（facebook專頁「HongKong CarCam」影片截圖）

facebook專頁「HongKong CarCam」上載該段39秒「車cam」影片，並於帖文寫道「搵食？唔使咁搏命呀嘛」。影片顯示事發時間為上周三（5月17日）下午近1時，當時的士於旺角彌敦道往油麻地方向行駛，駛至彌敦道726號商廈對開時，離遠已看到有一男子站在天橋底馬路中心。當的士駛近時，於馬路徘徊的男子突然轉身衝向的士，俯身扒在地上。影片傳出一聲碰撞聲，男子似是撞上了的士，同時間車上女乘客驚呼「呀！」，男乘客較為冷靜說「哇，咩事呀」，司機隨即減慢車速停下。

女乘客回答男乘客指，「撞到個人」，司機隔了一陣子無奈說，「唉，真係煩呀，佢行行下又行返轉頭蹖落我架……蹖落我架車度」，女乘客接着問「有冇事呀佢？」，影片就此完結，未有後續發展。不過有網民留言聲稱，當時駛經現場，在交通燈位前停下，「經過見到佢個頭爆晒缸」。

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其他網民紛紛揶揄疑似「碰瓷」的男子，「依啲咪專業囉，真係搵命博嫁，平時嗰啲停定晒先跳上你車頭」、「佢又唔搵架貨車試嘅？」、「搵坦克試，如果咁都屈到，無車佢屈唔到」、「練緊鐵頭功啫，大家唔好大驚小怪」、「人哋交足戲㗎，最少畀返個飯盒啦」。有人批評「而家啲X樣點解仲係咁X蠢，有CCTV、有車cam，又有手機，都仲要呃人」。

不少網民替的士司機感不值，「聽個的士司機講嘢……佢應該係驚到震晒！」、「個的士司機真係好慘，俾個碰瓷黨嚇死！」、「難為了司機，好在有車Cam」、「落車要佢賠，唔賠咪使旨意走」。