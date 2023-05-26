驚！搭捷運耳邊突傳「快下車」　Siri咁回覆　台女上網一查更驚恐

地鐵人流眾多，同時亦充斥不少靈異傳聞！台灣有上班族每天都會提早出門坐捷運，搭至某條線路的尾站再坐回去，有數次睡着後聽到有聲音在耳邊說「醒醒」、「起來」，更誇張是日前竟被提醒「快下車喔」，而她所使用手機上的Siri更回道「謝謝，您真有禮貌」。她驚恐在網上搜查資料，竟發現曾有陰陽眼的網友表示，「景安是看得到最多好兄弟的站」，嚇得她將經歷放到網上，並詢問「不知道有沒有捷運景安站的掛？」。



台灣有上班族多次搭乘捷運睡到某站時，總會莫名其妙地醒來，並聽到有聲音在耳邊說「醒醒」、「起來」。（資料圖片）

該上班族在facebook群組「靈異公社」發帖，指平日上班都會搭乘捷運的中和新蘆線，因為出門時間較為充裕，她會先乘搭至尾站南勢角，再沿路一直睡回去，但奇怪的是，每次到達景安站都會莫名奇妙地醒來，數次曾遇到有人在耳邊大聲說「起來！」、「快跑！」、「醒醒！」，有次更聽到有人小聲說「我有看到你喔」。

樓主因有戴降噪耳機的習慣，所以肯定那不是「一般人」，而她日前再次搭乘捷運時，竟然聽到有聲音說「快下車喔」，電話裏的Siri更回道「謝謝，您真有禮貌」，故疑惑並帶點驚恐稱「到底？」。

樓主日前更被該聲音提醒「快下車喔」，而她手機上的Siri亦回道「謝謝，您真有禮貌」，讓她不禁驚恐稱「到底？？？」。（資料圖片）

她上網查資料時，發現曾有自稱有「陰陽眼」的網友分享，「景安是看得到最多『好兄弟 』的站」，亦有人指晚上搭捷運經過景安站時，聞到刺鼻臭味，睜開眼發現對面坐了一名皮膚潰爛，已露出白骨的女子，回頭看也發現有9名「好兄弟」過着如生前般的上班生活，故好奇詢問「不知道有沒有捷運景安站的掛？」。

樓主經歷亦惹來其他民眾分享類似事件，「當時工作常去南勢角，有次開會開的晚，我從南勢角上車就想休息一下，那時車廂約有5至6名乘客，景安站啟動後就聽到有人說『醒醒~會睡過頭』，睜開眼拿下耳機，我附近是沒有人的」、「10年前一個冬天晚上 ，在景安站搭車回台北市，站台上只有我一人，好像還有薄薄的霧圍繞的感覺，眼睛好像看不清楚周圍的景象，時時感覺有人經過身邊，但定神後站台上也沒人」。

根據臺北捷運鐵路圖，南勢角和景安站只相隔1個站。（臺北大眾捷運圖片）

亦有人表示她雖然沒有「陰陽眼」，不過若從該站走向出口，沿途很容易覺得不舒服，有留言指出「那邊常常有機車騎士被貨車還是公車輾斃」。惟有人認為「平生不作虧心事，半夜敲門也不驚」，「可怕的是人」、「真有那麼誇張早就廢站，沒人敢在那裏出入和搭那條線」、「完全無感，只覺得人好多」、「我之前住景安站附近，每天通勤都沒有這個問題」。