台中捷運遭吊臂壓中1死8傷 命理師揭恐怖現場格局：5隻金鳥啄人
撰文：聯合新聞網
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台中市南屯區文心南路一處工地，正中午12點半工程車吊臂傾倒，砸向正在行駛中的捷運列車，傳出至少8傷1人不幸死亡。民俗專家廖大乙指出，工地有5隻展翅「金色怪獸」嘴尖似要啄人，他建議如非要用此造型，最好改灰或紫色，否則日後會再生爭端。
民俗專家廖大乙指出，這起事件發生在正中午，又不巧碰上捷運車廂經過，在5隻大金鳥的正中間，他說「事出必有前兆」，一般建築不喜用金色，除非貴人才鎮得住，否則易生爭端。
目前發生意外，日後可能有紛爭。
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廖大乙說，從民俗與風水來看，「有形必有靈」，怪獸模樣又面對捷運，展翅高飛一付要啄人的姿態，一般建築恐無法消受。
廖大乙建議，可以採用紫色也是吉祥顏色，且不突兀；也可用改灰色，較低調，不易生事。
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