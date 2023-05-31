吃鳳梨止腹瀉？醫生祖傳偏方被醫學期刊認證　這成分是天然抗生素

台灣鳳梨好吃之餘還能治腹瀉？台灣有醫生近日在網上分享，小時候拉肚子，父親會買罐頭鳳梨給他吃，神奇的是，吃了一兩片腹瀉就停止，父親都不知道原因，「也是聽阿公說的」屬祖傳偏方。他一度覺得鳳梨在拉肚子時吃只會促進排便及加重症狀，至近日看醫學期刊，才發現鳳梨酵素稱得上是天然抗生素，可治療細菌性腹瀉，「阿公的智慧是有道理的」。但他也提醒網民，鳳梨不能對付所有類型的腹瀉，只能當應急用或對付輕症，最好還是求醫。



腹瀉時可以吃鳳梨治療？（資料圖片/Getty Images）

台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘在個人facebook分享有趣醫療知識，他早前收到朋友送的一箱鳳梨，香甜多汁，想起小時候家人吃錯東西拉肚子時，父親會買罐頭鳳梨自救，「當時我覺得很神奇，吃一兩片鳳梨之後，腹瀉就停止了。究竟是什麼機轉，我們其實不清楚，我父親也是聽阿公說的」。

當上醫生後，他想起這件事覺得很矛盾，因為鳳梨纖維質很多，還富含鳳梨酵素，應會促進排便和幫助消化，不適合在肚瀉時吃。而且鳳梨罐頭甜度很高，腹瀉吃甜食會加重症狀，但他吃下肚又真的有止瀉效果，當時覺得這是醫學上的「安慰劑」效應，病本來就要好了，「偏方」主要來自家人的關心。

不過，他最近讀醫學期刊，《Nutrients》（營養素）才知道，原來鳳梨酵素有治療細菌性腹瀉的效果，例如霍亂弧菌與大腸桿菌是細菌性腹瀉常見的菌種，其分泌的外毒素是導致腹瀉的主因。

研究又發現，鳳梨酵素可透過2個機轉減少腹瀉，其一是抑制毒素產生的訊號傳遞路徑（cAMP 和cGMP）來減弱毒素的作用。其二是鳳梨酵素能改變腸粘膜上特定「糖蛋白接受器」連接點，阻止大腸桿菌附在腸壁上。故鳳梨酵素可以減少35%至62%細菌毒素，稱得上是天然抗生素，故腹瀉吃鳳梨會好，並不是巧合。

鳳梨酵素可以減少35%至62%細菌毒素，稱得上天然抗生素。（資料圖片）

錢醫生同時提醒網民，並非所有腹瀉都是細菌引起的，但也不是對所有細菌性腹瀉都有效，這「偏方」只適合兩個情況，一是吃壞肚子找不到醫生時應急，二是輕症時的嘗試，最理想的情況應該求醫找出病因。

網民就長知識，「我超愛吃耶，難怪都不曾拉肚子」，但原來部分人亦聽過這個偏方，「剛開始跑廁所時，只要吃小罐的鳳梨罐頭就好了，但我都煮溫熱的吃」、「早期小時候，感冒，咳嗽，母親也是買鳳梨罐頭治癒的。先喝再吃，60多年前…」。

（「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」facebook）