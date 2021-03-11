鳳梨熱賣｜台灣網民超強菠蘿煮法　鳳梨牛肉麵、苦瓜雞湯未算最癲

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-11 20:00

鳳梨近日成為台灣民眾熱搜項目，網民群起呼籲買菠蘿幫助果農，而據Google搜尋熱度，搜「鳳梨」和「菠蘿」除了是想尋找代購外，還有超創意菠蘿食法和用法，例如近日有台灣冠軍級主廚研發的「鳳梨牛肉麵」和利用鳳梨皮做清潔劑等，都被網民熱搜。

香港市場上的主要是菲律賓菠蘿，因為一年四季產量都穩定，而台灣當造的「金鑽鳳梨」亦受歡迎。（photo-ac）

台灣專頁「10秒鐘教室」就曾在插畫中描繪出不同類別的鳳梨分別，如：牛奶鳳梨、金鑽鳳梨、土鳳梨等等，不過當中也有些搞笑成份。（Instagram：10secondsclass）

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台灣網民要幫忙果農，除了搜尋訂購有關的資訊外，相關搜尋字眼對香港網民來說可能較陌生，例如居然會有「鳳梨牛肉麵」，香港人應該未食過！

台灣網民熱搜鳳梨加乜？

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鳳梨皮清潔劑簡易做法教學：

鳳梨皮其實可以做清潔劑。（TVBS截圖）

許多台灣網民在過去7天搜麥當勞季節限定的鳳梨蝦堡，雖然當地麥當勞現時未有推出該產品，惟足見其「魅力」；香港亦曾推出同款產品，但香港會叫做「菠蘿蝦堡」。

而鳳梨蝦球亦是當地民眾的愛菜之一，可能網民打「鳳梨蝦」3個字已建議搜尋鳳梨蝦球，台灣不少廚師都會露一手教煮，例如名廚阿基師。

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鳳梨牛肉麵是台灣牛肉麵節冠軍主廚洪金龍為了支持台灣果農研發的菜式，將金鑽鳳梨的甘甜融合到牛肉的鮮美當中，甫推出已相當有人氣。

鳳梨炒木耳、鳳梨苦瓜雞湯等都是台灣網民用料理撐農民大推的菜式，兩者都是當地民眾及餐廳的常見菜式。被熱搜的多數是美食，另外較特別的是鳳梨皮清潔劑，這是當地大推的天然洗潔精，在網上有許多網民教學，愛吃鳳梨當然皮都不浪費。

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