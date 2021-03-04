台灣鳳梨｜單車男整塊吞落肚卡食道險窒息　附6招處理異物鯁喉

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-04 19:32

【台灣／鳳梨／菠蘿】中國海關總署日前指在台灣鳳梨中檢出「檢疫性有害生物」，故自3月1日起暫停台灣鳳梨進口，台灣當地人發起吃鳳梨支持農民的活動。最近台灣南投有男子騎單車趁假期出遊，其間購買鳳梨享用，唯吞下時未經咀嚼而噎到，幾乎窒息。醫生提醒進食時如果不慎噎到，應該使用正確的急救方法或求醫，以免觸發其他併發症。

1名男子日前騎單車出遊，在休息時購買鳳梨享用但不慎噎住。（Julien Pianetti @Unsplash）

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涉事的47歲男子在剛過去周末與朋友一起騎單車出遊，到達南投八卦山受命宮後，趁休息時買鳳梨食用，順道支持台灣農民。不過男子吃鳳梨後卻覺得胸口被東西堵住，即使喝水都沒有好轉，於是立即求醫。

男子的主治醫生為南投醫院院長洪弘昌院長，他發現男子的食道入口約5厘米、離口腔約22厘米的咽壁上，卡了一塊長和寬都約為5至6厘米的鳳梨，最後由醫生夾出。

男子進食台灣鳳梨後求醫，醫生相信他是未經咀嚼就吞下所以噎住。（中央社）

洪弘昌院長相信是次事件主因是男子沒有咀嚼鳳梨就吞下，因而卡在食道與氣管的交接處附近，他提醒如果噎到可以使用腹部衝擊（哈姆立克急救法）或求醫，切勿使用坊間偏方，以免因為處理不當或異物進入氣管而觸發吸入性肺炎或其他併發症。

（ETToday）

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