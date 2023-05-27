狂！彌敦道十字路口驚見男子跳舞極危險　網民：想參加全民造星？

這樣擾亂公共交通，也太自私了吧！日前有司機分享1段長約17秒的車cam短片，顯示有男子竟然在繁忙的彌敦道十字路口跳舞，司機爆粗指「巴士都怕X咗佢！」，質疑對方「short大咗」，旁若無人的舉動令其他駕駛者都不敢駛前，嚴重影響道路交通。不少網民狠批男子行徑自私，認為他阻礙市民使用道路，更可能發生危險，形容他在玩命，恐害人害已，「人哋想返屋企都唔得」，更嘲諷其動作猶如「破緊地獄」。



日前有司機分享1段長約17秒短片，可見有男子竟然在繁忙的彌敦道跳舞，嚴重影響道路交通，故被網民怒斥「累街坊」。（FB「車cam L（香港群組）」截圖）

該司機在Facebook「車cam L（香港群組）」群組發帖，指「彌敦道有人跳舞」。從片段可見，1名穿著黑衣的男子，站在彌敦道的十字路口，手舞足蹈地跳舞，完全無視其他駕駛者或行人。根據當時路面情況，片主所在的行車線為綠燈，但後方的車輛，包括巴士都不敢駛前，生怕會撞到男子，現場交通受到嚴重影響。

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不少網民都怒斥該男子行徑極為自私，質疑他或是醉酒，「唔飲得就唔好學人飲啦」、「好討厭」、「真係慘，唔郁得塞死，人哋想返屋企都唔得」、「碰瓷黨熱身中」，「如果撞到你，個司機就慘啦！」。亦有人揶揄男子仿如「狂舞派」，「人地網紅拍抖音得唔得」、「想參加全民造星？」，更嘲諷其動作，「明明就係破緊地獄」。

根據香港法例第228章 《簡易程序治罪條例》的28(2)條，任何人醉酒時在公眾地方鬧事或行為不檢，可處第1級罰款，即$2,000或監禁2個月。