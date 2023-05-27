小學女生玩耍碰到老師腹部　竟遭腳踢扯衣領拖入課室　下場慘了！

教師的行為嚴重有違師德！福建泉州一小學女教師涉暴力對待學生，一名女學生小息在課室走廊玩耍時，右手不慎誤碰教師肚子，原本邊低頭看手機邊走路的教師竟然起腳踢了學生一下，隨後還大力扯着學生衣領將其拉進課室，過程被閉路電視錄下，影片於網上瘋傳。德化縣教育局高度重視事件，迅速展開調查，目前已對該編外合同教師進行批評教育並解聘。



福建泉州一小學女教師涉暴力對待學生，最終被德化縣教育局進行批評教育並解聘。（微博「河畔視頻」影片截圖）

+ 4

據內地網上流傳的影片，當時一群學生於小息時在課室走廊走動及玩耍，女教師拿着手機慢慢走近鏡頭方向，隨後邊低頭看手機邊走路。拿着水樽的女學生與同學玩耍時，右手不慎誤碰教師的肚子，教師被觸怒隨即起腳踢了學生小腿一下，學生踉蹌後退至石壆邊。教師踢了學生還不罷休，下秒竟大力扯着學生衣領將其拉進課室，不少經過走廊的學生目擊事件。

內媒報道指，涉事教師於德化縣龍潯中心小學任職，德化縣教育局周五（26日）發布通報，表示當局高度重視事件，迅速組織展開調查處置。目前，根據《中小學教師違反職業道德行為處理辦法（2018年修訂）》等相關規定，已對該編外合同教師許某進行批評教育並解聘。該教師已深刻認識到錯誤行為，當面向該學生及家長道歉，取得諒解。當局強調，下一步將引以為戒，舉一反三，在全縣範圍內強化師德師風教育，加強學生內部管理，杜絕類似事件發生。

教師的行為惹來內地網民紛紛批評，「不小心碰到就被踢一腳，後面還拉到教室裏不知道又被怎樣呢」、「真不適合當老師啊，哪能這樣暴躁」、「嘴上：道歉，深刻認識到錯誤；心裏：真倒霉，被監控拍到了」、「視頻裏她踢小女孩的時候，旁邊的同學都躲遠遠的、害怕的樣子，她不是第一次打學生吧」、「被這個老師的行為嚇到了，像古惑仔一樣霸凌欺負那個小學生」，甚至有人表示，「強烈要求吊銷從業資格證，不配為人師表」。

（綜合報道）