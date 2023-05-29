結婚日扮鹹蛋超人！新娘甜爆稱「因為老公喜歡」　網民歎：真愛啊

新娘為了愛豁出去！較早前內地有新人選擇在520（諧音：我愛你）當天共諧連理，新娘知道新郎喜歡鹹蛋超人（奧特曼）中的「超人迪加」，所以迎親當天便穿上鹹蛋超人服裝，讓新郎推門而進時感到相當驚喜，並稱「沒想到我竟然娶了奧特曼」。不少網民感歎這是真愛，因為新娘會為了給老公特別難忘的回憶，而放棄穿美美的婚紗禮服，直呼「愛情該有的樣子」。



內地有新人選擇在520當天共諧連理，而新娘知道新郎喜歡鹹蛋超人，所以在迎親當天便穿着鹹蛋超人服裝，希望能給新郎一個驚喜。（網上影片截圖）

內媒報道，河南鄭州有新人在520當天共諧連理，而新娘深知丈夫非常喜歡鹹蛋超人，故在迎親當天放棄穿上白紗禮服，反而扮成鹹蛋超人，在丈夫率領的迎親小隊面前擺出招褲動作，讓進門的新郎很是感動，並稱「沒想到我竟然娶了奧特曼」。

新郎趙先生表示，娶妻當天本來跟伴娘伴郎在房外玩遊戲，要等闖關完成挑戰後，才能進房迎娶嬌妻，但新娘房門突然打開，本以為就這樣簡單能接到新娘，不料進去便看見一個真人版的鹹蛋超人站在床上等他，因而坦言「當下我有點懵了，整個人愣在了門口」。

後來才知道原來本身沒有很喜歡鹹蛋超人的妻子，居然為配合其喜好，而扮成鹹蛋超人，「我完全沒有想到，她會願意為我做這樣的事」，「如果我早知道有這一段，我肯定扮演小怪獸或者其他奧特曼了」。

他補充，和新娘一起7年，對方是個活潑有趣的女孩，常常會準備小驚喜給他，不過在這次迎親上變身鹹蛋超人，真的讓他永生難忘，倍感幸福。新娘范女士則透露，奧特曼皮套是在網上購入的，自從去年婚禮因為疫情延遲，就想着要在婚禮上給丈夫驚喜。

新娘范女士從網上購入超人迪加的服裝。（《超人迪加》劇照）

新娘的可愛舉動令網民感歎，「這新娘是真愛啊，哪個姑娘不想婚禮上打扮美美的」、「愛情該有的樣子」；有留言笑稱「我就知道一個被窩裏睡不出兩種人！」、「這才是雙向奔赴病情」。至於在婚禮加入年輕人喜歡的動漫、流行元素，有人擔心長輩無法接受，對此趙先生回應「家人朋友都覺得很不錯，他們之前沒有參加過這麼有意思的婚禮，當天都非常開心！」。

（綜合）