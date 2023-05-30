賣女？未來岳父獅子開大口　要求轉讓物業上繳人工　準女婿咁還擊

結婚最怕未來岳父母「獅子開大口」，嫁女隨時變賣女。一名和女友拍拖6年的台男打算和愛人結婚，已經預料承擔婚禮所有開支，豈料未來岳父得寸進尺，不但要求他將單位過戶給女兒，而且存摺要由女兒保管。未來岳父母甚至要求跟隨去蜜月旅行，連未來舅仔車輛貸款74萬新台幣（約18.5萬港元）也想台男負責償還，令他忍不住爆粗大呻：「這個婚也不用結了！」網民紛紛大呼誇張，更有人形容「不知道的還以為是入贅」。



未來岳父提出多個無理條件，如要求台男將單位過戶給女兒，連其兒子車輛貸款74萬新台幣（約18.5萬港元）也想樓主負責償還。（《大內密探零零發》電影截圖）

樓主在facebook群組「匿名2公社」發文指，和女友交往6年，彼此雖然年輕，但「確認是互相扶持的對象，有結婚意思，共同攜手走人生」。可是未來岳父沒有幫忙，一切開支也要他自行負擔，「酒席、餅錢、婚紗、蜜月、岳父母的西裝、禮服」，而大小聘金金額也有一定要求，不過台男不感意外。

可是過分的是，未來岳父明知樓主家中只有母親，仍然膽敢開口叫他把家裏的房子過戶給女兒，亦要求「存摺印章新娘管、蜜月岳父母也要去，費用新郎付」，甚至要他幫未來叔仔繳清車貸74萬新台幣（約18.5萬港元），而且提出婚後「月薪只留5,000新台幣（約1,250港元），其餘上繳」。

樓主直言「這個婚也不用結了」，不禁爆粗「走人」。（《大內密探零零發》電影截圖）

樓主表示，未來岳父尚有其他要求，但他「根本不想聽了」，事後更大嘆「這個婚，我看也不用結了」，氣得「爆粗」立即離開。

帖文引來大批網民討論，有人留言指「看來這岳父不是貪，就是非常反對這門婚事故意的」、「不知道的還以為是入贅」、「這是賣女兒？還是找ATM？」。