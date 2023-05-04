賣女？未來岳母收完$15萬聘金　再索$75萬代繳首期　40歲男咁還擊

結婚開支大，如果有長輩獅子大開口，隨時「未結就分」。台灣一名家境不錯的40歲男子和女友交往3年，決定和對方共諧連理，帶同自己父母提親，前往拜見「未來岳母」。不過女友媽媽收下15萬港元聘金仍不滿足，不但要求「未來女婿」負責所有婚禮開支，甚至要他額外支付75萬港元，為她付首期買樓。男子聞要求忍無可忍，當場拒婚，甚至與女友分手，並直接帶同父母離開，事件令網民慨嘆：「到底是在嫁女還是賣女？」



樓主上門提親，本身氣氛融洽。（《公屋、居屋、私樓》截圖）

40歲樓主在「Dcard討論區」交代經濟條件，稱其年收入大約100萬新台幣（約25萬港元），目前有一個單位和一輛車，已經完成供款。至於拍拖3年的女友「正常上班也很顧家」，但女方家人卻情況特殊，親弟出獄後整天遊手好閒，女友前後向樓主借了不少錢給弟弟，而女友母親則「一天到晚換男友，也都是一些怪怪的叔叔」。樓主形容，女友顧家到是非不分的地步，「只要牽扯到她的家人她都覺得是合理的」，但他仍然想和對方結婚。

未來岳母獅子大開口，氣到樓主拒婚。（《公屋、居屋、私樓》截圖）

日前樓主帶同自己父母到女友家提親，「未來岳母」收下60萬新台幣（約15萬港元）聘金後，還要求「未來女婿」一家負責全數婚禮開支。樓主當時認為「以我們家的能力這點錢不算什麼」，未有表態反對，但「未來岳母」繼續獅子大開口，再要求他額外支付300萬新台幣（約75萬港元），理由是女方一家要買樓，希望「未來女婿」一家幫忙支付首期。

正當樓主父母打算答應時，樓主忍無可忍，「當場就提出這婚不結了」。女友母親聞言嚇倒，即辯稱「以後都是一家人，這點錢也要計較什麼的」，樓主氣得帶同父母立即離開，變相和女友一刀兩斷，可是女友母親仍不死心，竟追出門口亂罵樓主「浪費她女兒的青春」。

未來岳母辯稱「以後都是一家人，這點錢也要計較什麼的」，甚至追出門口亂罵樓主「浪費她女兒的青春」。（《公屋、居屋、私樓》截圖）

樓主在帖文坦言，「40歲沒個伴或許很寂寞沒錯，但如果帶了一個禍水回家，爸媽晚年會更辛苦吧」。

帖文引來大批網民討論，有人留言指「確定他們不是什麼詐騙黨嗎？」、「還好沒被愛情沖昏頭，你的決定是正確的！飯可以亂吃，婚不能亂結，否則痛苦的會是後半輩子」、「到底是在嫁女還是賣女」，但有入質疑內容真確性，「感覺是創作文」。