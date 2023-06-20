人妻小紅書怒轟3件事　鬧爆「香港醫療系統把人逼瘋」　網民咁睇…

在政府醫院排期看醫生是漫長等待，有人妻在小紅書上表示其丈夫有長短腳，由於足墊壞了想盡快更換，便打算「花錢買速度」，以為到私人診所看醫生開專科醫院轉介信可以加快流程。到政府醫院排期時，她透露「因為是私立診所轉介紹來的」，收費會有所不同；但最令她難以接受的是，為求公平，其實私立與公立診轉介排的隊伍是一樣的，不會更快。

職員的「公平論」令她不滿，直斥「你是給我提供了被當白痴一樣公平對待的機會嗎？」。不過有網民就認為香港醫療收費透明度很高，質疑對方是非合資格人士才會不同收費，又指出如果想快應該去私家，而非政府醫院。



有人妻在小紅書上怒轟「香港醫療系統把人逼瘋」。（小紅書圖片）

該人妻在小紅書上以「香港醫療系統真是要把人逼瘋」為題發文抱怨，她表示丈夫因有長短腳，需要在鞋中放置訂製足墊維持長度均衡，可是足墊於2月時壞了。他們誤以為去私人診所普通科開專科醫院轉介信進行預約，能快些更換足墊，於是便先到私人診所求診。在詢問過醫院專科部門接受傳真和親自到醫院遞交2種方法後，她透過傳真將轉介信傳到醫院。

但是數天後，她收到醫院通知指義肢及矯形部不接受傳真，只接受病人或代理人前往醫院遞交文件，令她十分不滿，表示「不用上班的嗎？人肉遞交？對方說可以不是本人來遞交，可以是讓別人遞交。敢情我家有奴隸無數，可以差人幹這幹那。」。

近日她「忍住怒火」到醫院專科門診遞交轉介信，結果發現私人診所開出的轉介信需要拿到特別大樓預約，而且，轉介信上寫的是足病診療部（Podiatry），而非義肢及矯形部（Prosthetic and Orthotic），要返回私人診所要求重開。她又透露「因為是私立診所轉介紹來的，看醫生的診金會是550元/次，而不是公立醫院轉介紹來看的135元/次。足墊收費將會是3000元，而不是530元」。

當時她通通同意，認為只要能讓丈夫盡快看到醫生，什麼都好，但結果令她直呼「震驚了」。職員表示私立與公立診所轉介排的隊伍是一樣的，不會更快。她即時反問，「為什麽啊？那我看私立的目的是什麽？不是花錢買速度嗎？」，而職員就解釋這是為了公平。

她無比氣憤，表示自己花多了錢，等候時間卻一樣，怒斥「公平？哪裏公平了？」。而從她上傳的照片可見，該專科一般輪候時間為緊急新症平均2星期、穩定新症最少19星期，感慨表示「香港要預約公立醫院的普通門診真是…看病約等於等死的節奏」。

帖文引起網民熱議，有人質疑私人診所及公立診所轉介信不會導致收費不同，會導致差別的是「是否合資格人士」，「公立醫院收費分不同資格收費的，比如，非香港居民去公立醫院看病的收費與香港居民的收費差別很大」、「這收費是看不同資格的吧」。

另有人認為醫院沒有問題，「人家不說了是為了公平嘛，為什麼私立轉介過來的就要快一點點」、「在什麽國家都沒聽過以私立診所的轉介信可以在公立醫院獲得較快的醫療服務」、「我覺得人家公立醫院在這件事上沒有任何問題，人家提的都是按規章制度流程辦事，反倒是你自己心裏位置擺不正，覺得看私立付了錢就應該在公立享受優待」。

不過也有人認同樓主，並建議她到深圳看醫生，「看病還是去深圳，公立更快私立更便，而且經驗足，通關後香港醫院是不得已才去」。

（小紅書）