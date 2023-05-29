姓「李」爸幫女兒改名　竟取這2字超難聽　女崩潰自卑：一直被笑…

【改名／BB改名】幫子女改名實非易事，有內地90後女生於網上發文表示，她本身姓「李」，但父母幫她取名的選字令名字變得相當「難聽」及「土」，悲訴「真的很自卑，人家問我叫什麼名字我都不想說，怕他們嘲笑」，於是求教網民應重新改什麼名字。

帖文引來網民熱議，不少人以自己名字安慰樓主，「沒我土，土到我自己都說不出來」；也有網民認為樓主名字雖較傳統，但不算「難聽」。



有內地90後女生於網上發文表示，她姓「李」，但父母幫她取名的選字令名字變得相當「難聽」及「土」，悲訴「真的很自卑」。（示意圖／gettyimages）

該內地女生於小紅書以「還有比我更難聽的名字嗎」為題發文，指自己姓「李」，父母幫她取「梅芳」2字，合起來就是「李梅芳」，感嘆：「家人們，我一直被嘲笑名字太土了，真的很自卑，人家問我叫什麼名字我都不想說，怕他們嘲笑」。

樓主上載身份證圖片，證明自己確實是叫「李梅芳」，又向網民「求救」，「我想改名字，可以幫我想想叫什麼名字嘛？求求了」。

樓主並上載身份證圖片，證明自己確實是叫「李梅芳」。（小紅書）

帖文引來網民熱議，不少人以自己名字安慰樓主，「本來滑走了（帖文），覺得還是回來安慰妳一下吧，我叫柯海江，我是女生，從小被這個名字整的抬不起頭，別人老愛叫我柯大海妳說氣不氣」、「我叫高苗，簡直土到爆炸」、「女生，李山」、「沒我土，土到我自己都說不出來」。也有人認為樓主名字挺好不難聽，「這名字是比較傳統吧！」。