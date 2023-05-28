請食飯黨？揹名牌袋女問路後要求請食飯　港男秒答應咁做對方即走

身光頸靚竟然無錢食飯？日前有港男發文，稱在將軍澳新都城遇到2名女子以普通話問路，他好心指路後，對方再問他能否「請食飯」。港男留意到2名女子使用名牌手袋，質疑對方動機，於是裝作爽快答應，同時取出手機拍下2女，令她們急急離去。網民看過帖文也大讚樓主的處理手法，又質疑2名女子為早前於多區出沒的「借錢黨」成員。



港男稱在將軍澳新都城遇到2名女子以普通話問路，他好心指路後，對方再問他能否「請食飯」。（fb「將軍澳主場」圖片）

該名港男於facebook群組「將軍澳主場」發文，分享疑似遇上「請食飯黨」的經歷。他指周四（25日）晚上約7時半，於區內的新都城二期商場遇到2名女子，兩人走近以普通話問他「寶琳邨點去」，他不以為意，好心指路後便打算離開，但女子「打蛇隨棍上」，再問他能否請食飯。

從樓主上載的相片可見，兩名女子「身光頸靚」，衣着光鮮之餘亦有化妝及戴上飾物點綴，更分別手持名牌手袋，目測不似有經濟困難，需要他人幫助解決三餐。樓主質疑兩女動機，即以醒目方法擊退，先不慌不忙爽快答應請食飯的要求，令兩人以為得手放下戒心，繼而再取出手機拍下兩人的相片，「佢哋就拔足逃去」。

帖文引來將軍澳街坊討論，不少人認為2名女子存心欺騙，又批評手法充滿漏洞，「挽住個LV唔知係A貨定咩，叫人請食飯，搵鬼信咩，裝過身先啦」、「有手有腳周街乞食，專揀啲老人家埋手」、「帶佢哋去賣咗個袋佢咪有飯食，三期個邊有間收袋㗎好似」。

另有網民稱認出相中女子，指她們近日經常於區內流連，要求路人請食飯，並大讚樓主的處理手法，「做法正確，已經有一段長時間了，最主要是問你攞錢食飯」、「我在康城商場都遇到過，我一樣拎電話，佢9秒9走咗」、「近來將軍澳出現好多，前兩晚在坑口出現，鏟佢兩句即彈走，留意附近有冇男子同黨」。