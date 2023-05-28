來港不滿　內地男力數香港4大問題：香港破破爛爛，到底哪裏好？

【香港旅遊／攻略】通關後內地客來港旅遊問題常惹關注。有在香港生活2年的內地男生，在網上發文力數香港4大問題及特點，直指「破破爛爛的香港，到底哪裏好啊？」，又說「祝大家在香港玩得愉快！」。

帖文引來網民熱議，不少人分享對香港感受，「我覺得香港真的很有味道」、「香港雖然寸金寸土！大家可以盡量做到尊重各異文化」。



有在香港生活2年的內地男生，在網上發文力數香港4大問題及特點。（小紅書）

該內地男生於小紅書以「破破爛爛的香港，到底哪裏好啊？」為題發文，指他近日被各種正負面評價香港帖子「刷屏」，而作為在香港生活快2年的「港漂練習生」，他希望為想來香港旅遊、求學和生活的人，提供個人感受及所見所聞，並列出香港4大問題及特點。

樓主希望為想來香港旅遊，求學和生活的人，提供自己感受及所見所聞。（小紅書）

1）香港不適合單次短期旅行（不適合「特種兵」）



樓主表示，香港旅遊資源非常豐富，各種地標和景觀非常多，但同時地標和景觀集中在一部份區域，例如彌敦道沿線、銅鑼灣到中環、太平山等。當遊客增加，體驗自然大打折扣，「幾乎所有內地過來的遊客都會短時間遊這幾條線路，這些地方原本人口密度就大，節假日遊客加成後，你體驗到的就是無窮無盡地等待、擁擠、排隊、燥熱……這幾個區域的餐飲行業從來就是不愁客源的，自然服務品質差勁」。

2）香港多樣性魅力



樓主指出，香港整個城市非常有層次感，「從破敗不堪的爛樓，到奢華的中環。沒有統一要求的街景風格，沒有統一規劃的招牌形式，但處處都能讓你的照片加上香港的浮水印」，形容「這對於喜歡city walk探索街道，隨機挑戰的朋友，簡直就是天堂」。

樓主又說，香港食物種類與光譜很寬，「如果你是一個喜歡嚐試新鮮事物的人，那非常適合你；如果你喜歡追求極致地享受某一種飲食，那對你來說香港就是美食荒漠」。

3）香港郊野魅力



樓主表示，香港郊野公園、公共泳灘、海邊小鎮的開發成熟程度，遠強於內地很多自然景區。

4）香港是一面照妖鏡



樓主亦指，香港「包羅萬象」，人的種類也多，有不同膚色、取向、性格、態度，「我觀感中，香港各種人群其實是各玩各的，井水不犯河水。因此自然而然進化出一種特有的分寸感，我不打擾別人，別人也別打擾我」。他認為，在一些人眼中，這會成為冷漠表現，而「帶着歧視來的人，往往更容易『被歧視』」，強調「大部份（在香港旅遊）體驗不錯的，往往是帶着包容與平常心，不會帶着一種對群體的攻擊性和防禦心理而出來旅遊和生活的人」。

帖文引來網民熱議，「非常認同你說的帶着歧視來的人，往往更容易被歧視」、「很多人來之前就已經看了一圈說被歧視的帖文，來到香港隨便一個便利店員都說別人歧視他，事實上態度普通的便利店員世界各地都有呀」。也有網民分享對香港感受，「我覺得香港真的很有味道」、「香港雖然寸金寸土！大家可以盡量做到尊重各異文化」。