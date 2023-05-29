慘！女生出錢出力　同男友全家「婚前旅行」　哭訴：未去就想分手

「我估唔到搞到未去旅行就想分手！」日前有女生在網上大呻婚前旅行令她想分手，事源她與男友各出一半錢請男友一家七口，共8人去旅行。因為行李篋不夠，未來奶奶叫她買些，她出錢出力多買了4個，卻被男友、他母親及姐姐說她蠢，表示行李篋太大、家中不夠位置存放等等。她認為自己安排整個行程、承擔一半開支，卻仍被責備，於是委屈落淚，並有了分手的念頭。



有女生在網上大吐苦水，她與男友各出一半錢請男友一家七口，共8人去「婚前旅行」，沒想到未去就已經想分手。（《原諒他77次》劇照）

有女生在Facebook群組「扮工室Online」發文抱怨，她與男友正準備結婚，而男友希望她與自己全家去旅行，可是她想不到最後會「搞到未去旅行就想分手」。她透露，她與男友每人出一半錢，請男友父母、弟弟、姐姐一家三口，共8人到日本旅行，而旅程的所有細節全由她安排，包括行程、酒店、機票等等。

由於行李篋不夠，男友母親就叫樓主買給他們用，於是她出錢添置多4個。在她和男友將新行李篋托回家時，男友不斷發脾氣表示行李篋太大，光拿就已經累了，樓主則認為「我咁細粒都拎兩個啦，佢牛高馬大拎兩個都要嘈」。而男友又表示家中沒有地方放，更不斷說樓主「蠢」，卻沒有提供行李篋不夠的其他解決方法。

女生表示被男友及其家人責備，感到委屈。（《原諒他77次》劇照）

到了男友家中，樓主竟又被男友母親及姐姐說「蠢」，「點知我未來奶奶同男朋友家姐一齊話我，係咁話我蠢，買咁多喼屋企又冇位」。當時她委屈欲哭，未來老爺見狀即開聲安慰，但男友母親及姐姐仍不停下，仲話我「話你兩句就想喊，第時小朋友點點點」。

樓主甚是難過，認為自己安排整個行程、承擔一半開支，但是男友一家遇上問題卻不懂解決，只會責備，「成家人都係咁，為左個喼可以話到我喊」。事件令她擔心日後有什麼重要事情要處理時，只會重蹈覆轍，於是萌生想分手的念頭。文末，她又問網民「個旅行我仲去唔去好」。

帖文引起網民熱議，不少人都認為樓主出錢又出力卻反被嫌棄，替她感到可憐，並建議她分手，「依家叫分手，嫁咗叫離婚，好易選擇」、「仲唔分？第時離婚就好多手續搞」、「佢地全家人真係鬧得你啱，因為你真係堅蠢唔係扮嘅，如果唔係點會咁蝕底都肯做」。也有人認為表示「請晒佢屋企人去旅行仲要你幫手出一半錢…你條仔真係識計數啊」、「邊有人請屋企去旅行，要女朋友夾一半？」、「仲問去唔去？取消啲booking請自己屋企人去仲好啦！邊有父母會想見到自己個女咁…醒目啦阿女」。