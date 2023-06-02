驚！銅鑼灣詭異馬路　交通燈射「紅光」似奈何橋　真身原來超有用

過馬路要睇燈，也要慎防嚇親！網上流傳圖片指銅鑼灣某行人斑馬線有「驚嚇奇景」，有行人過路紅綠燈投射出「詭異紅光」到等候過馬路的人身上，被照到的途人變成「紅人」，驟眼一看真的令人嚇一跳！有網民就替司機感到憂慮，「有啲恐怖喎」、「司機夜晚經過會唔會嚇親」、「邊個揀呢隻紅，神台咁款，咪嚇親司機啊」。類似照片其實已非首次在網上流傳，而這實際是運輸署於去年7月推出的行人過路輔助裝置試驗。



網傳銅鑼灣某行人斑馬線，有行人過路紅綠燈投射出紅光到等候過馬路的人身上，被照到的途人變成「紅人」。（FB圖片）

圖片被轉載至多個本港Facebook群組，表示「有銅鑼灣街坊發現，智能型、奈何式、行人斑馬線馬路」。從圖片可見，當時已是晚上，斑馬線等候區的行人頭頂有一排紅燈照射，頓時變成「紅人」，而馬路對面穿淺色衫褲及長裙的2名女子，在燈下反射出紅光，更顯「詭異」。

其實這是運輸署於去年7月推出的行人過路輔助裝置試驗。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

帖文引起網民熱議，不少人表示爆笑，認為驟眼看去，紅燈下的行人變得可怕，「合法紅燈區」、「大吉利市！端午都未到，就慶祝七月？」、「盂蘭景點？」、「飲碗湯過馬路」。也有網民表示不解，「係咩嚟？」、「過得係咪轉青色？」、「我早2星期都見到…完全唔知咩事」。

事實上，該裝置是行人過路輔助裝置。其實早於去年7月，運輸署就推出行人過路輔助裝置試驗計劃，並於4個行人過路處進行測試，包括：波斯富街／富明街、荃灣街市街近仁濟醫院、沙田正街近沙田市中心巴士總站、窩打老道／禧福道。網上流傳的照片中，就是銅鑼灣的測試點。

此計劃特別針對低頭注視手機的行人，當行人過路紅綠燈的紅色人像燈號亮着時，連接燈柱的照明模件會將紅光投射到行人路等候位置上，透過地面或手機反射紅光提醒行人「紅色人像」燈號正在亮着，不可衝紅燈過馬路。

（Facebook）