消費券2023｜新登記6.5開始！申請方法+資格一覽　這日前要滿18歲

【消費券2023／新登記方法／資格／轉會方法／懶人包】消費券2023第二期2,000元將於7月16日派發，財政司司長陳茂波與多名官員公布詳情，當中備受關注的新登記方法亦有交代。究竟新登記資格是什麼？要何時前年滿18歲？登記方法？領取方法？以下一一話你知。



消費券2023懶人包│第2期7.16派+新登記方法/資格/轉會方法/到期日

消費券2023第二期2,000元將於7月16日派發。（資料圖片）

問題一：新登記人士領取消費券金額？



新符合消費券領取資格人士，若成功登記，可領取5,000元。透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，則獲發半額2,500元。

問題二：新登記人士何時領取消費券？



新登記人士同樣要分2期領取消費券，首期3,000元將在7月16日派發，第二期2,000元則於10月16日派發。

新登記人士同樣要分2期領取消費券。（資料圖片）

問題三：新登記人士登記資格。



要領取消費券，必須於2023年5月29日前年滿18歲。而香港永久居民及新來港人士，可領取全額5,000元消費券；透過不同入境計劃在港居住及來港升學的人，則獲發2,500元消費券。

另外，領取人需「沒有永久離開或意圖永久離開香港」。至於何謂「沒有意圖永久離開香港」，政府去年消費券計劃列明，考慮因素包括該人士曾否在指定日期或之前以「永久性地離開香港」為由，根據強制性公積金法例提交有效的申請，以在65歲前提早提取其強積金或獲強積金豁免的職業退休計劃的利益。意味移民的人無法領取消費券。

問題四：新登記方法及期限



新符合資格人士，須於6月5日至6月27日期間辦理登記手續，可透過電子登記平台及政府9間臨時服務中心登記（6月5日至6月27日，星期一至六上午9時至下午6時開放，公眾假期休息；可先致電185000預約）。

新符合資格人士，須於6月5日至6月27日期間辦理登記手續。（資料圖片）

問題五：消費券有哪些電子支付工具？如何派發？



可使用八達通（Octopus）、支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WeChat Pay HK）、拍住賞Tap & Go、BoC Pay及PayMe from HSBC領取消費券。

使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK、BoC Pay及PayMe from HSBC收取消費券的市民，可直接收取消費券，而透過八達通收取消費券的市民，可透過到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券。

問題六：消費券使用限制



消費券只可用於本地零售、餐飲商戶實體及網上，不可用於政府收費、公用事業收費、個人對個人支付及兌換現金等等。