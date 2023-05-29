消費券2023轉會攻略｜6月5日起轉平台！登記方法、限期一文看清
撰文：布萊恩
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【消費券2023／轉會方法／懶人包】消費券2023第二期2,000元將於7月16日派發。有別於首期消費券安排，第二期消費券可以轉換電子支付工具，6月5日開始可辦理轉會手續。究竟如何轉會？轉會方法？轉會登記申請期限？以下一一話你知。
消費券2023懶人包│第2期7.16派+新登記方法/資格/轉會方法/到期日
消費券2023｜新登記6.5開始！申請方法+資格一覽 須這日前滿18歲
問題一：消費券有哪些電子支付工具？如何派發？
第二期消費券，可使用八達通（Octopus）、支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WeChat Pay HK）、拍住賞Tap & Go、BoC Pay及PayMe from HSBC，未有新增其他電子支付工具。
使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK、BoC Pay及PayMe from HSBC收取消費券的市民，可直接收取消費券，而透過八達通收取消費券的市民，可透過到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券。
問題二：轉會登記方法、申請期限
如有意轉會，須於6月5日至6月27日期間辦理登記手續，可透過電子登記平台及政府9間臨時服務中心（6月5日至6月27日，星期一至六上午9時至下午6時開放，公眾假期休息；可先致電185000預約）登記。
問題三：消費券使用限制
消費券只可用於本地零售、餐飲商戶實體及網上，不可用於政府收費及兌換現金等。
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