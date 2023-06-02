內地女讚港人兩行為質素高　搭扶手梯左行右企　網民反斥危險

每個地方都有當地約定俗成的習慣，近日有內地女於網上發文大讚香港人質素，表示來港旅遊發現港人搭扶手電梯都會靠右站，為需要快速通過的人留了左邊的路，而且港人都很守公共場所禁止吸煙的規矩，不像內地有許多人不遵守。不過不少網民直言，在扶手梯左行右立行為危險，「2023年了還有人覺得左行右立素質高」、「對電梯磨損很大」、「上海早就不建議靠右站電梯了」。



近日有內地女於網上發文大讚香港人的質素，表示來港旅遊發現港人搭扶手電梯都會靠右站，為需要快速通過的人留了左邊的路。（小紅書圖片）

該內地女於小紅書以「香港人素質好高！」為題發文表示，日前與朋友來港旅遊，從兩件事發現港人質素真的很高。首先，港人搭扶手電梯都是靠右站，為需要快速通過的人留了路，可在左邊快速通過。起初她的好姐妹不知道，和男友站在左邊堵住了扶手梯，她提醒了兩人，好姐妹讚賞靠右站是個好習慣，以後都會這樣做。

內地女說，經過觀察，她發現站在扶手梯左邊一般是外地遊客或外國人，即使一大堆人在上扶手梯，港人都不會堵住左邊，若站了左邊就會往前走，這樣就不用一直等着，馬上能將一大堆人送上扶手梯。她又說，「如果有人堵在了左邊，也沒有人會站在道德至高點去批評別人，也不會去翻白眼什麼的，最多就說一句借過一下」。

內地女指出，香港公共場所禁止吸煙，她留意到港人都很遵守規矩，沒人在公共場所吸煙。（小紅書圖片）

內地女列出第2點是，香港公共場所禁止吸煙，她留意到港人都很遵守規矩，沒人在公共場所吸煙，若在街上就會在吸煙處吸煙，反之在內地就有許多人不遵守，「我們這裏的公共場所禁止吸煙的標識就是一個擺設，公共場所一抓一大把吸煙的人」。

有內地網民認同樓主表示，「這叫城市生活習慣，高素質是足夠的包容，見到不文明溫和的提出指正，而不是尖銳的批評」。

不過也有不少網民直言，在扶手電梯左行右立非高質素行為，因更易令扶手梯有耗損，「科學一點，長期單側站立會導致單側磨損嚴重，縮短扶梯壽命，可能你看到的是應急上下比較方便，但另外值得一提的是：搭乘扶梯期間，不允許走動」、「其實這樣站很危險，所有的重量都集中在一側，很容易出事故的」。

有網民指出，「着急的人去走樓梯，不要在扶梯上行走」、「香港地方小，很少看到他們有「左右扶梯、中間樓梯」的設置，都是兩條上下梯靠着（尤其地鐵站），着急的人不會跟你站穩慢悠悠下去，左右都擋住了那些着急的人就會在後面『嘖嘖嘖』，時間久了就搞了一套『左行右企』，內地根本不用啊，扶梯、升降梯、樓梯一應俱全，尤其是地鐵站，你想站哪裏想走哪裏都很快很方便，你想當成龍也有位置」。