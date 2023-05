內地女逛中環超市　批講中文被保安歧視　投訴後續更狂：誰是大爺

【香港旅遊/歧視】購物遇到不快事情難免掃興,有內地女於網上發文表示,她日前到中環一間超市購物,詎料於自助收銀機結賬後,被保安質疑有否付款,因而認為遭到歧視,「一個衣着還算得體的白領會被一個超市保安歧視,只因為我講中文」。她又質疑為何該保安不問其他顧客只問她,認為是「區別對待」,於是要求經理介入,保安隨即致歉。事後樓主留言:「看看誰是大爺,很多local(本地人)就是欺軟怕硬,覺得我們什麼都不懂,隨便拿捏,是時候也讓我們教教他們怎麼做事了!」

有內地女於網上發文表示,她日前到中環一間超市購物,詎料於自助收銀機結賬後,被保安質疑有否付款,質疑自己被歧視。(資料圖片)

該內地女於小紅書以「#香港歧視#」為題發文講述今次不快經歷。她表示,自己是中環「金融女」,有內地背景,「說實話,我覺得我既然在香港工作生活,我很少去說香港的不好,我總覺得兩地要取長補短,共同發展」,惟今次經歷「真的有被傷到」。

該內地女於小紅書以「#香港歧視#」為題發文講述今次不快經歷。(小紅書)

她憶述,5月22日中午到中環國際金融中心(IFC)一間超市購物,拿着一盒沙律及一盒藍莓,在自助收銀機排隊「買單(結賬/埋單)」,「當我走上去一台機器的時候,發現那台機器應該是未完成訂單的狀態,旁邊有位白人老外在隔壁機器買單,我就用中文問旁邊的一名女保安,這台機器能不能買單,她特別粗魯大聲用粵語的說,這台機器不能用,你沒看別人在買單嗎?」。

樓主聽罷沒有說話,換到另一台自助收銀機付款,其間該保安全程站在旁邊,「如果她不是盲人的話,我覺得她應該是能確定我買單了」。然而該保安卻突然問她「小姐,你買咗單沒啊?」,令她大感錯愕,「就所有的顧客,她只問了我,而且我在這買了這麼久的東西,第一次被質疑有沒有買單」。

樓主質疑受到「區別對待」,於是拿出發票,又問該保安為何不問其他顧客有沒有買單。(小紅書)

樓主質疑受到「區別對待」,於是拿出發票,又問該保安為何不問其他顧客有沒有買單,並要求保安把經理叫過來。保安隨即致歉,「雖然她道歉了,我還是覺得吃了個悶虧,一個衣着還算得體的白領會被一個超市保安歧視,只因為我講中文,這事也是無比魔幻了」。

事後樓主深深不忿,於小紅書公開事件,明言「如果下次我再遇到這種情況,我會三連問,"what do you mean?","why you asking that?","I feel attcked"」,又說「我就裝無辜,看看誰是大爺,很多local(本地人)就是欺軟怕硬,覺得我們什麼都不懂,隨便拿捏,是時候也讓我們教教她們怎麼做事了!」。

通關後來港旅客增加。(資料圖片)

帖文引來內地網民熱議,有人感同身受,認為香港歧視、區別對待問題普遍,「博主這遇到的已經是明顯的歧視、區別對待」、「現在我到哪兒都講普通話,不慣着他們,聽不懂就給我硬聽!」、「我在超市講普通話也被服務員翻白眼和摔東西,直接找經理投訴了,不慣着她們」。

也有網民認為毋須小題大做上升到「歧視」層面,「其實不論語言,就算本地人都會受到不禮貌對待」、「毋須往語言歧視方向想」、「說實話,我每月一次香港從來沒感到歧視」。