已婚小學男教師涉劈腿7女同事及家長　疑校內激戰拍片　咁樣反駁

身為教師竟風流如韋小寶，婚後與7名女子發生關係？台灣1間國小（小學）的已婚男主任，被指控在校內作出連串荒淫行為，指他在同一時間劈腿7女，當中有女教師及家長，更把學校的梯間、會議室及健康中心等地當作炮房，並拍下性愛影片，後來有女教師發現「男友」常與另1名女同事不在辦公室，懷疑2人有染而揭發事件。該主任否認所有指控，反駁指示是有人在背後抹黑他；當地教育局指校方未收到相關投訴，會跟進事件，如查證屬實，會依法對該男教師作出懲處。



綜合台媒報道，爆料人A先生直指涉事的台北市立長春國小總務姓吳主任「非常花心，一直在騙女人」，他透露吳男使出暖男攻勢，先會透過通訊軟件向目標人物發動攻勢，對她們噓寒問暖，再主動接送，令她們不知不覺間墮入他的愛情陷阱中。

其中B小姐是受害者之一，她指與吳男交往後，發現他與其他女教師及家長傳曖昧短訊，她一度提出分手，可是吳男跪在司令台下挽留她，她一時心軟便答應復合。可是吳男卻死性不改，B小姐更發現私處受感染，加上她留意到吳男常與另1名女教師同時不在辦公室，與當初吳男與自己私會的情況十分相似。她懷疑2人有染，於是開始搜集吳男的不忠證據，才揭發他把校園當炮房，及劈腿7女的荒淫行為。

吳男劈腿對象包括5名校內的女教師、家長，以及2名校外的行政主管。（示意圖，GettyImages）

吳男劈腿對象包括5名校內的女教師、家長，以及2名校外的行政主管。而另1名C老師也指吳男很小氣，2人交往時幾乎沒有外出約會，只有在他有生理需求時才會找她，他為了省錢，更利用職務之便，隨時在校內的健康中心、輔導室、會議室及幼兒園的午休教室等地方與她性交，她指部分地方十分髒亂，但私隱度極高，吳男更會拍下性交過程。

對於遭受多人指控，吳男一概否認，稱有人想抹黑他，叫外界不要相信。教育局表示在媒體報道前，校方沒有收到任何投訴，目前已通知校方跟吳男了解狀況，若查證屬實，會依法對進行他懲處。