日出康城拆主力牆｜5大銀行停涉事單位估價惹議　網民：鑿壁輸光

將軍澳日出康城首都一個中層單位，疑在未入則申請下，在裝修期間拆去部份主力牆打通3間房，改建成主人房房門，事後5大銀行（滙豐、中銀、恒生、渣打、星展）已暫停對該單位估價。拆主力牆事件惹起一眾網民熱議，笑言「鑿壁輸光」、「呢條數個業主點賠？裝修變破產！」。也有人憂慮「其實全香港好多單位都有可能存在這情形，只不過沒有人舉報或揭發」。



日出康城首都一單位業主涉嫌打穿客廳及睡房之間一幅牆壁改為房門。（網上影片截圖）

事緣涉事業主為想3邊下床及兩邊設床頭櫃，達至酒店式套房感覺，設計師因而打穿客廳及睡房之間主力牆，改建成主人房房門，事後更拍片介紹單位裝修並放上網，結果被網民揭發涉違規。

事件惹起網民熱議，不少人認為業主自作自受，「鑿完個窿，俾人call loan（銀行要求借貸人提早償還按揭貸款額）」、「為咗整靚間屋，最後結果同凶宅同一待遇，幾咁勵志」、「在小小的屋子裏面挖呀挖呀挖」、「瞓街咪可以3邊落床囉」、「業主安好嗎？佢會唔會想做傻事，幾有錢都真係可以賠到佢破產」、「鑿一個窿，即刻可以為樓市降溫」。

涉事單位內已加裝臨時支架。（方國珊提供）

不少網民概嘆同座業主無辜受牽連，「樓上樓下啲單位都唔知跌完升唔升得返」、「全棟大廈都揹上結構隱憂的風險因素，不可證偽，以後估值都會低水，唉」、「會唔會遲啲係成幢都估唔到價呢？」。

有網民指出，全港可能存在不少拆走主力牆但未被揭發的單位，「大把拆主力牆未被發現，這戶唔好彩啫」，有人表示「用同一設計師嘅業主仲驚，聽日開始有人上門搵你哋檢查下間屋㗎喇」、「要咁樣做（冇估價，清零），先至可以阻止啲人亂咁拆牆」。