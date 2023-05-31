日出康城拆主力牆｜5大銀行停涉事單位估價惹議 網民：鑿壁輸光
撰文：謝茜嘉
出版：更新：
將軍澳日出康城首都一個中層單位，疑在未入則申請下，在裝修期間拆去部份主力牆打通3間房，改建成主人房房門，事後5大銀行（滙豐、中銀、恒生、渣打、星展）已暫停對該單位估價。拆主力牆事件惹起一眾網民熱議，笑言「鑿壁輸光」、「呢條數個業主點賠？裝修變破產！」。也有人憂慮「其實全香港好多單位都有可能存在這情形，只不過沒有人舉報或揭發」。
事緣涉事業主為想3邊下床及兩邊設床頭櫃，達至酒店式套房感覺，設計師因而打穿客廳及睡房之間主力牆，改建成主人房房門，事後更拍片介紹單位裝修並放上網，結果被網民揭發涉違規。
事件惹起網民熱議，不少人認為業主自作自受，「鑿完個窿，俾人call loan（銀行要求借貸人提早償還按揭貸款額）」、「為咗整靚間屋，最後結果同凶宅同一待遇，幾咁勵志」、「在小小的屋子裏面挖呀挖呀挖」、「瞓街咪可以3邊落床囉」、「業主安好嗎？佢會唔會想做傻事，幾有錢都真係可以賠到佢破產」、「鑿一個窿，即刻可以為樓市降溫」。
不少網民概嘆同座業主無辜受牽連，「樓上樓下啲單位都唔知跌完升唔升得返」、「全棟大廈都揹上結構隱憂的風險因素，不可證偽，以後估值都會低水，唉」、「會唔會遲啲係成幢都估唔到價呢？」。
有網民指出，全港可能存在不少拆走主力牆但未被揭發的單位，「大把拆主力牆未被發現，這戶唔好彩啫」，有人表示「用同一設計師嘅業主仲驚，聽日開始有人上門搵你哋檢查下間屋㗎喇」、「要咁樣做（冇估價，清零），先至可以阻止啲人亂咁拆牆」。