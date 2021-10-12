野蠻裝修│1樓業主拆主力牆　大樓現裂痕變危樓遭圍封　36戶急遷出

裝修要根據圖則及安全要求進行是常識吧？但內地1名業主卻無視安全做「野蠻裝修」，令全幢大樓變危樓，全數居民需急遷出避險！涉事業主居於杭州蕭山瓜瀝鎮，家在1樓的他竟然不理安全問題，裝修期間將家中的主力牆拆掉，令6層高的住宅大樓外牆出現裂痕，直接變成不宜居住的危樓，36戶居民需緊急遷出，只能暫時投靠親戚或住酒店，直至住宅維修完成。



發生野蠻裝修的單位為杭州蕭山瓜瀝鎮商貿公寓，大樓旁邊還有拆掉主力牆時遺下的建築廢料。（網上短片截圖）

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發生野蠻裝修的住宅為商貿公寓第31幢，於1988年落成，至今樓齡33年。由於1樓業主裝修時將主力牆拆走，令大樓外牆裂開並傾側，當地政府於上月16日要求全幢6層樓共36個住戶立即撤離，受影響住戶只能到親戚家中或酒店暫住。

從短片可見，涉事住宅大樓已經拉起封鎖線，不准汽車及行人接近，途人必須繞路，免生危險。由外圍看過去，可見大樓的地基位置出現大條裂縫，牆身飾磚亦有受力變形情況。大樓旁邊的地下還看到1堆高似小山的瓦礫。有業主表示，那是1樓業主拆主力牆時的建築廢料。

有業主說他們全體業主都反對加固，認為應該拆掉重建。（網上短片截圖）

當地政府計劃加固建築物，不過有業主說「全體業主都不同意」，認為政府認為拆掉整幢大樓重建。政府接受訪問時表示，由於樓宇有一定樓齡，拆掉重建影響較廣，因此不作考慮。

野蠻裝修的1樓業主現時已經被拘留，在當地政府協調之後向每個需要撤離的住戶支付4000元人民幣（約4830港元）。政府一方已經有加固維修計劃，完成後再由專家檢查驗收，確保大樓安全才會讓住戶回家。加固工程現時正在進行，估計在30至45天內可以完成。

當地政府表示，他們在確保大樓安全之後才會讓居民回家。（網上短片窪圖）

不少網民都批評，涉及野蠻裝修的戶主強行拆掉主力牆，是既無知又損人利己的行為，最終結果反而令自己也受害，變成損人不利己。

（1818黃金眼）

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