頭等艙降級經濟艙！乘客要讓位給空姐休息？　準人妻大控訴片瘋傳

訂婚後選坐飛機頭等艙，竟然被迫轉去經濟艙？外國有準人妻在TikTok拍片控訴，指與未婚夫訂婚後乘聯合航空班機的坐頭等由倫敦飛去芝加哥，惟有空姐要求其未婚夫轉去經濟艙，理由是要讓機組人員休息。當時情況混亂，空姐解釋預留給機組人員休息的位置出問題，有4名頭等乘客要降級，其未婚夫亦答應，惟下機時客服代表未提及升級他們下次航班或退回差價，竟叫他們「線上索賠」，讓她大呻「太不公平了」。



影片在網上吸引逾500萬人觀看，直指航空公司要賠償，而聯合航空後來交代事件，強調是由頭等艙轉去「Premium Plus」（豪華經濟艙），將退回差價及提供1,500美元（約11,800港元）旅行禮券。



施瓦布早前在聯合航空客機上拍片控訴，指未婚夫突被「降級」由頭等趕去經濟艙。（TikTok影片截圖）

任職護士的26歲女生施瓦布（Danielle Schwab）日前在TikTok上傳影片，控訴美國聯合航空。片段中她拍攝自己置身於頭等艙內，她和未婚夫剛剛訂婚，和父母一起由倫敦希斯羅機場飛去芝加哥，但未婚夫卻「被搶去位置」，她澄清自己是以合法、提前、正常途徑訂機位。當時得到的理由，是航空公司有部份機組人員要坐頭等艙。

她明白機組人員的辛勞，但她們也提前訂了座位，「這不公平了」。片段在網上瘋傳，許多網民建議施瓦布向航空公司索賠。施瓦布其後再上傳影片，稱被航空公司知會，要求乘客降級非正常工作程序，機組人員要輪流在飛機內小睡休息，通常會有床鋪或座位組成1張床，而當時有座位出現故障。一共有4個人被趕出頭等，其中就包括她的未婚夫米奇（Mikey），如果不降級或轉搭翌日航班，飛機無法起行。

米奇表示，下機後航空公司的客戶服務代表前往迎接，並給了她們1張「表揚快速通行證」及卡片，歡迎他們隨時聯絡，提出可在下次行程時可優先通行，又離奇地在他們行李無超重下，提出可免除超重行李費用，但未有提到升級下次航班的機位。

施瓦布和父親在機上探聽到，有2名被選中的頭等乘客也同意機讓出位置，且被安排改搭翌日航班，同時會獲航空公司禮遇，而另1名被降級的乘客也得到賠償。他們向該代表提及賠償問題，對方竟說無能為力，建議他們提交線上索賠申請。

一家人原以為該代表會進一步討論事件，但他們坐列車轉去另一航廈時，對方「一再催促我們」，最後揮手和他們道別，未有再跟進。2人之後多次試圖和航空公司人員聯絡，但一再被告知只能「線上處理」。施瓦布父親也在後來的片段中現身，強調他是真金白銀支付4張頭等艙機票錢。

事件在網上瘋傳後，聯合航空回應外媒指，當時機組人員常用的位置出了問題無法使用，當時被迫將2名乘客轉到「Premium Plus」（豪華經濟艙）座位，否則要取消航班。公司理解乘客的不滿，將退還他們的機票差價，並為他們每人提供1,500美元的旅行禮券。

聯合航空回應外媒指，將退還機票差價及提供旅遊禮券。（資料圖片）

美媒報道，內華達大學拉斯維加斯分校歷史學教授、前民航機長巴布（Dan Bubb），過去曾解釋民航客機的頂部有1個隱秘間隔，供機師和空中服務員使用，乘客無法進入且看不到。機師兼《Cockpit Confidential》（機艙機密）作者史密斯（Patrick Smith）亦曾解釋，如果客機上沒有該間隔讓機組人員休息，會指定部份頭等艙或商務艙作休息空間，通常會用窗簾做分隔。

（綜合）